Οι μάχες με τη Ρουμανία, η ευκαιρία της Εθνικής και το μήνυμα του Τσιτσιπά (pics+vids)

Στο tie με τη Ρουμανία για τα πλέι οφ του World Group I του Davis Cup έχουν επικεντρωθεί πλέον άπαντες στην Εθνική ομάδα τένις. Το ερχόμενο σαββατοκύριακο (3-4 Φεβρουαρίου) η γαλανόλευκη θα υποδεχθεί στο κλειστό των Άνω Λιοσίων (σ.σ γήπεδο ΑΕΚ) τη Ρουμανία, με στόχο τη νίκη που θα της δώσει το εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία του Davis Cup.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ηγηθεί της προσπάθειας της εθνικής, με τον συμπατριώτη μας να βρίσκεται στην Ελλάδα και να προετοιμάζεται για τις μεγάλες μάχες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες και θα κρίνουν ποια ομάδα θα ανέβει κατηγορία.

Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα ο 25χρονος ξεκίνησε την προετοιμασία του για τα παιχνίδια του Davis Cup.

Αρχικά στις εγκαταστάσεις του Tatoi Club και από χθες στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, όπου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις με τη Ρουμανία. Το γήπεδο έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, για να μπορέσει να φιλοξενήσει αγώνες τένις, όπως είχε γίνει πέρσι και με το ΟΑΚΑ. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν στα social media βίντεο με στιγμιότυπα από την προπόνηση του Στέφανου, όπου μεταξύ άλλων φαίνεται και η ειδική διαμόρφωση που έχει γίνει για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι αναμετρήσεις με τους Ρουμάνους. Δίπλα στον Στέφανο Τσιτσιπά βρίσκεται όπως πάντα ο πατέρας του και προπονητής του, Απόστολος Τσιτσιπάς, ενώ στο πλευρό του συμπατριώτη μας βρίσκεται και ο γυμναστής, Χρήστος Φιωτάκης.

Κάλεσμα από τον Τσιτσιπά

Ο Ελληνας τενίστας μάλιστα με ανάρτησή του στα social media κάλεσε τον κόσμο να γεμίσει το κλειστό και να βοηθήσει την Εθνική ομάδα στις κρίσιμες αναμετρήσεις που θα γίνουν το σαββατοκύριακο. «Θα ήθελα να σας ζητήσω να έρθετε να μας υποστηρίξετε στην προσπάθειά μας με τη Ρουμανία στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων αυτό το Σαββατοκύριακο μαζί με την Εθνική ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αυτό το tie και χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας και την υποστήριξή σας ώστε να δημιουργήσουμε πολύ ωραίες στιγμές εδώ στα Άνω Λιόσια».

Η σύνθεση της Εθνικής

Εκτός από τον Στέφανο Τσιτσιπά, η παρουσία του οποίου αποτελεί πόλο έξης για μικρούς και μεγάλους, στη σύνθεση της εθνικής ομάδας θα υπάρχουν επίσης οι: Πέτρος Τσιτσιπάς, Αλέξανδρος Σκορίλας, Γιάννης Ξυλάς, Αριστοτέλης Θάνος και Μιχάλης Περβολαράκης. Αρχηγός αποστολής θα είναι ο Απόστολος Τσιτσιπάς και κάπτεν ο Δημήτρης Χατζηνικολάου.

Το πρόγραμμα

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης, το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου, το πρόγραμμα των αγώνων θα αρχίσει στις 16.00, ενώ την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου η ώρα έναρξης προγραμματίστηκε για τις 12.00 το μεσημέρι. Την πρώτη μέρα θα γίνουν δύο παιχνίδια μονού και τη δεύτερη ένα ματς διπλού και στη συνέχεια εάν χρειαστεί δύο αναμετρήσεις μονού. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή (2/2) στις 15:30 στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι συνεντεύξεις Τύπου των δύο ομάδων.

Ξεχωρίζει ο πολύπειρος Κοπίλ

Από την ομάδα της Ρουμανίας αυτός που ξεχωρίζει είναι ο Μάριους Κοπίλ, Νο. 294 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, αλλά στο παρελθόν είχε φτάσει ακόμα και στο Νο.56 του κόσμου. Υπάρχει επίσης ο Νίκολας Ιονέλ, ο οποίος βρίσκεται στο No. 265 της ATP και ο 31χρονος, Βίκτορ Βλαντ Κορνέα, που είναι στο No. 69 της παγκόσμιας κατάταξης. Την ομάδα συμπληρώνουν οι Σίζαρ Κρέτου (No. 364) και Λούκα Πρέντα (No. 1095). Αρχηγός τους είναι ο Γκάμπριελ Τριφού.