Ουκρανία: 3 τραυματίες από ρωσική επίθεση με drones στο Χάρκοβο

Ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης έπληξαν πολιτικούς στόχους στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας χθες Τρίτη, τραυματίζοντας ελαφρά τρεις ανθρώπους, προκαλώντας πυρκαγιά, ζημιές σε πολυκατοικίες και υποδομές, ανέφεραν αξιωματούχοι στο Χάρκοβο (φωτογραφία, επάνω, από pravda.com.ua).

The first photos from the site of the “Shahed” drones strike in the center of Kharkiv. The russians attacked Kharkiv with black Shaheds, which made it difficult to hunt them down. According to the police, an 85-year-old man received shrapnel wounds, a 44-year-old man suffered a… pic.twitter.com/XdMxTQUx1P

Ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο για καταστροφή αυτοκινήτων, θραύση παραθύρων σε δυο πολυκατοικίες και πυρκαγιά σε μια.

Ο περιφερειάρχης Ολεχ Σινεχούμποφ ανέφερε μέσω Telegram πως υπέστησαν ζημιές πολιτικές υποδομές σε δυο συνοικίες του Χαρκόβου.

This is Kharkiv tonight after russian drones attack

“And then it went “boom!” the man says while rescue worker helps him with the injury : “it’s just glass” man shakes this off

The 9th air raid siren alert has just cleared in the city

It lasted 8 hours today

8 long hours pic.twitter.com/kT0Q465kvk

