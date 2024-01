Κυπριακό: Πρώτη συνάντηση της απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ με Χριστοδουλίδη και Τατάρ

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

Μετά τη συνάντηση, η κυρία Ολγκίν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι η πρώτη της συνάντηση με τους ηγέτες, στο πρώτο της ταξίδι στο νησί, αφότου ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθών τής ζήτησε να γίνει η προσωπική του απεσταλμένη, ώστε να εξετάσει αν υπάρχει κοινό έδαφος για επανέναρξη της διαδικασίας.

Πρόσθεσε ότι είναι ενθουσιασμένη για αυτό, σημειώνοντας ότι και η ίδια προέρχεται από μια χώρα όπου υπήρχαν συγκρούσεις (σ.σ. Κολομβία) και πως η ίδια αποτέλεσε μέρος της ομάδας που πέτυχε συμφωνία ειρήνευσης.

«Πιστεύω ότι μπορώ να συνεργαστώ και να κάνω ό,τι μπορώ για μια λύση στην Κύπρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

The @UN‘ Secretary-General Personal Envoy on #Cyprus, Maria Angela Holguín Cuéllar met with @Christodulides this morning. She will meet with @ErsinrTatar later today. #UNCyprusTalks pic.twitter.com/kMs9rzc0RL

— UN Cyprus (@UN_CYPRUS) January 30, 2024