Πουλάει «τρελά» η φανέλα του Αντετοκούνμπο

Με την ψηφοφορία για το All Star Game της Ιντιανάπολις, που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες, πήραμε μια πρώτη… γεύση για το ποιοι παίκτες είναι πιο δημοφιλείς τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο ΝΒΑ. Ωστόσο τα στοιχεία δεν σταματούν εκεί.

Η λίγκα φρόντισε αυτή τη φορά να δώσει στη δημοσιότητα τη λίστα με τις φανέλες των παικτών που έχουν τις περισσότερες πωλήσεις στο πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το NBAStore.com.

Η πιο δημοφιλής φανέλα ανήκει στον Στεφ Κάρι, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκουμε τον Τζέισον Τέιτουμ και στην τρίτη τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Η τέταρτη θέση ανήκει στο παιδί «θαύμα» των Σπερς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ενώ στην πέμπτη συναντάμε τον δικό μας Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Δείτε την σχετική λίστα:

The NBA’s top-selling jerseys list… based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the first half of the 2023-24 season! pic.twitter.com/nLcKSqpxjk

— NBA (@NBA) January 30, 2024