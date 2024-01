Iστορική απόφαση στο Βέλγιο: Το Άντερλεχτ-Γκενκ θα επαναληφθεί εξαιτίας λάθους του VAR

Στις 23 Δεκεμβρίου η Άντερλεχτ είχε αντιμετωπίσει την Γκενκ σε αγώνα για την 19η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 2-1. Όμως, οι φιλοξενούμενοι θεώρησαν ότι αδικήθηκαν στην συγκεκριμένη αναμέτρηση από μία απόφαση του VAR και δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια, καθώς πήγαν την υπόθεση στο δικαστήριο και τελικά δικαιώθηκαν.

Συγκεκριμένα, η φάση που προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών από πλευράς Γκενκ συνέβη στο 21ο λεπτό όταν ο αγώνας ήταν στο 0-0. Τότε οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι, με τον Σμάιχελ να νικάει τον Χέινεν στην μεταξύ τους μονομαχία και τον Σορ να ακολουθεί τη φάση και στην συνέχεια να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της ομάδας του.

Το γκολ όμως δεν μέτρησε, με το VAR να προτρέπει τον διαιτητή να τσεκάρει τη φάση και εκείνος να την βλέπει στο μόνιτορ, για να αποφασίσει τελικά αν θα ακυρώσει το γκολ της Γκενκ καθώς ο σκόρερ είχε μπει στη μεγάλη περιοχή πριν εκτελέσει το πέναλτι ο συμπαίκτης του.

Εκτός όμως από τον Σορ, είχαν μπει στη μεγάλη περιοχή, πριν γίνει η εκτέλεση του πέναλτι, και δύο ποδοσφαιριστές της Άντερλεχτ, με την Γκενκ να χάνει το ματς στο φινάλε (προηγήθηκε στο 70ο λεπτό και η Άντερλεχτ έκανε την ανατροπή με γκολ στο 74′ και στο 90+1′). Έτσι οι φιλοξενούμενοι αποφάσισαν να κινηθούν δικαστικά θεωρώντας πως αδικήθηκαν σε μία φάση που έκρινε το αποτέλεσμα, από τη στιγμή που -βάσει κανονισμών- θα έπρεπε να επαναληφθεί η εκτέλεση του πέναλτι.

Ως εκ τούτου, η τύχη του αγώνα πέρασε στα χέρια της αθλητικής δικαιοσύνης, με την πειθαρχική επιτροπή της βελγικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου να ανακοινώνει την Παρασκευή (26/01) την απόφασή της να επαναληφθεί ο αγώνας από την αρχή, σε μία απόφαση σταθμό για το βελγικό ποδόσφαιρο.

Ουσιαστικά, πρόκειται για το πρώτο ματς που θα ξαναγίνει από την αρχή μετά από λάθος του VAR, με την Γκενκ να κάνει λόγο για δικαίωση και την Άντερλεχτ να παίρνει εκείνη το ρόλο της διαμαρτυρόμενης: «Είμαστε απογοητευμένοι από αυτή την απόφαση και θα υποβάλουμε κάθε δυνατή μορφή προσφυγής. Η απόφαση που πάρθηκε δεν είναι μόνο ενάντια στο συμφέρον της Άντερλεχτ, αλλά και ενάντια στο συμφέρον του βελγικού ποδοσφαίρου».

A match in Belgium’s top tier will be REPLAYED due to a VAR mistake 😳

The game, played on December 23rd, saw Anderlecht beat Genk through a 91st minute winner, but has now been wiped due to a ‘significant VAR penalty error’ 🤯

Imagine if this happened in the Premier League 👀 pic.twitter.com/rdxEWvpoDv

— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 26, 2024