Ο Γκουαρντιόλα αισιοδοξεί για την επιστροφή του Χάαλαντ (pic)

Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς κόντρα στην Τότεναμ στο «Tottenham Hotspur Stadium» για την φάση των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας (26/1,22:00), με τους Πρωταθλητές Αγγλίας και Ευρώπης να δοκιμάζονται σε ένα γήπεδο που δεν έχουν κερδίσει ποτέ.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με τα Σπιρούνια, ενημέρωσε σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τραυματίες των Πολιτών, τονίζοντας ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι κοντά στην επιστροφή του στην ενεργό δράση, αφού έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του.

Ο Νορβηγός επιθετικός έχει να αγωνιστεί από τις αρχές Δεκεμβρίου και τον αγώνα κόντρα στην Άστον Βίλλα, με τον 23χρονο άσο να μένει εκτός αφού είχε υποστεί κάταγμα ενός οστού στο πόδι του. Ο Γκουαρντιόλα, ωστόσο, τόνισε ότι ο Χάαλαντ βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Μπέρνλι την επόμενη εβδομάδα.

«Στο Αμπού Ντάμπι και εδώ τις τελευταίες 10 ημέρες, δεν αισθάνεται καθόλου πόνο. Όταν επέστρεψε μετά από δύο ή τρεις προπονήσεις και ένιωσε κάποια ενόχληση, γι’ αυτό ήμασταν λίγο προσεκτικοί, αφού περιμέναμε πολύ καιρό και τον Δεκέμβριο δεν μπορούσε να παίξει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε, αλλά τώρα αισθάνεται καλά, θα του δώσουμε τρεις ή τέσσερις ημέρες και ελπίζουμε να μπορέσει να παίξει με την Μπέρνλι, να παίξει τα πρώτα του λεπτά», ανέφερε ο 53χρονος Καταλανός τεχνικός.

Από εκεί και πέρα ο προπονητής των Γαλάζιων του Μάντσεστερ, ενημέρωσε ότι ο Ακάντζι δεν υπολογίζεται για την αποψινή αναμέτρηση, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Αντιθέτως, οι Τζο Στόουνς και Έντερσον είναι έτοιμοι να αγωνιστούν.

PEP 💬 [Manuel] Akanji is out and John [Stones] has come back… [Ederson] is okay now. pic.twitter.com/Ew7oXNAovp

PEP 💬 Tomorrow he [Erling Haaland] is still not ready but he is close. Some training sessions last two days. pic.twitter.com/D1IrLWSbKJ

— Manchester City (@ManCity) January 25, 2024