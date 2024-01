Μπάιντεν: Εάν καταρρεύσει η Ουκρανία η κρίση θα επεκταθεί στα Βαλκάνια

Οι κορυφαίοι βοηθοί του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Jonathan Ernst), είπαν ωμά στα μέλη του Κογκρέσου κατά τη διάρκεια κλειστής σύσκεψης την προηγούμενη Τετάρτη ότι εάν το Σώμα δεν εγκρίνει τις επόμενες ημέρες πρόσθετη οικονομική στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία, η Ρωσία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο σε λίγες εβδομάδες – στην καλύτερη περίπτωση σε λίγους μήνες, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο της συνάντησης.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Τζέικ Σάλιβαν, και η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αβρίλ Χέινς, επισήμαναν στους νομοθέτες ότι η Ουκρανία θα εξαντλήσει ορισμένες από τις δυνατότητες αεράμυνας και πυροβολικού μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όπως μεταδίδει το nbcnews.com.

Η ζοφερή αξιολόγηση, την οποία ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου περιέγραψε ως «απίστευτα έντονη», παρουσιάστηκε καθώς το μέλλον της βοήθειας στην Ουκρανία δεν ήταν ποτέ πιο αβέβαιο. Ερχεται επίσης σε μια στιγμή κατά την οποία οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ανησυχούν όλο και περισσότερο για την προοπτική ο Μπάιντεν να μην τηρήσει την υπόσχεσή του ότι οι Η.Π.Α. θα είναι εκεί για το Κίεβο «όσο χρειαστεί».

Στην ίδια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, οι Σάλιβαν και Χέινς παρείχαν στους επικεφαλής του Κογκρέσου ένα απόρρητο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εξαντληθούν σημαντικά οι βασικοί στρατιωτικοί πόροι της Ουκρανίας και μια λεπτομερή αξιολόγηση της τρέχουσας δυναμικής στο πεδίο της μάχης.

Αν και ο Σάλιβαν δεν προέβλεψε μια ολοκληρωτική επικείμενη νίκη για τη Ρωσία, είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, τόνισε ότι η θέση της Ουκρανίας θα γίνει πιο δύσκολη κατά τη διάρκεια του έτους, και έδωσε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το πότε θα εξαντληθούν βραχυπρόθεσμα διάφορες δυνατότητές της.

Οι βοηθοί του αμερικανού προέδρου είπαν στους νομοθέτες ότι η έλλειψη βοήθειας θα είχε συνέπειες πολύ πέρα από την Ουκρανία καθώς θα μπορούσε να ωθήσει άλλες χώρες που βασίζονται στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, να επανεξετάσουν τις συμμαχίες τους.

Το μήνυμά τους, είπαν οι πηγές, ήταν ότι μια ρωσική νίκη απλώς και μόνο επειδή οι Η.Π.Α. δεν τα κατάφεραν «θ’ αντηχήσει σ’ όλο τον κόσμο».

Η δικομματική ομάδα των ηγετών του Κογκρέσου συμφώνησε στη διάρκεια της συνάντησης ότι η παροχή βοήθειας στην Ουκρανία αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας, αλλά αναγνώρισε ότι υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με το πώς θα πρέπει να προχωρήσει νομοθετικά.

Η βοήθεια στην Ουκρανία, η οποία έχει ανασταλεί από το Κογκρέσο εδώ και μήνες, περιέχεται στη νομοθεσία που δίνει επίσης τη δυνατότητα χρηματοδότησης για την ασφάλεια των συνόρων του Ισραήλ, της Ταϊβάν και των ΗΠΑ.

Τον Οκτώβριο, ο Μπάιντεν ζήτησε πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία, μερικά από τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων των ΗΠΑ. Το Κογκρέσο είχε προηγουμένως εγκρίνει περίπου 75 δισεκατομμύρια δολάρια για βοήθεια στο Κίεβο.

Επί εβδομάδες το περασμένο φθινόπωρο, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εξέφραζαν τη βεβαιότητα ότι το Κογκρέσο θα εγκρίνει περισσότερη βοήθεια, σημειώνοντας ότι η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών την υποστήριζε.

Ωστόσο, η αντίσταση από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο που θέτουν ως κορυφαία προτεραιότητα την αλλαγή πολιτικής στα νότια σύνορα των ΗΠΑ έχει καθηλώσει τη νομοθετική διαδικασία και η διαπραγμάτευση με τους δικομματικούς επικεφαλής του Σώματος ήταν δύσκολη.

Αν και παραμένουν εκκρεμή ζητήματα σχετικά με το κομμάτι του νομοσχεδίου που αναφέρεται στη φύλαξη των αμερικανικών συνόρων, οι ηγέτες της Γερουσίας, και από τα δύο κόμματα, εξέφρασαν την αισιοδοξία ότι η Ανω Βουλή θα μπορούσε σύντομα να εγκρίνει τη νομοθεσία.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας Τσακ Σούμερ δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο ότι βάζει τις πιθανότητες για συμφωνία «πάνω από το μισό» και αργότερα σημείωσε ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την επεξεργασία του νομοθετικού έργου από αυτήν την εβδομάδα. Η τύχη του νόμου στη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι πολύ πιο αβέβαιη.

Ο Μπάιντεν έχει προειδοποιήσει εδώ και μήνες ότι η έλλειψη νέας βοήθειας θα ήταν τρομερή για την Ουκρανία και ευρύτερα για την παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι παρείχε στην Ουκρανία το τελευταίο διαθέσιμο κονδύλι των ΗΠΑ, μια δήλωση που προκάλεσε επιφυλάξεις σε ορισμένους νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και εκείνων που υποστηρίζουν τη βοήθεια στο Κίεβο.

Την Παρασκευή, ο αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η αναταραχή θα μπορούσε να επεκταθεί στην Ευρώπη, εάν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει πρόσθετη βοήθεια στην Ουκρανία (βίντεο, κάτω).

«Αν εγκαταλείψουμε και η Ρωσία μπορέσει να διατηρήσει την επίθεσή της και να διαλύσει την Ουκρανία, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί στις βαλκανικές χώρες, τι θα συμβεί στην Ουγγαρία και την Πολωνία;», αναρωτήθηκε ο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με δημάρχους των ΗΠΑ. Αυτό «Αλλάζει τη δυναμική», προσθέτει το nbcnews.com.

US President Biden highlights that Russia threatens the Balkans countries:

“If we walk away and Russia is able to sustain their onslaught and bring down Ukraine, what is going to happen in the Balkan countries?

What is going to happen from Poland to Hungary?” pic.twitter.com/MtVX0MqWpn

— Admirim (@admirim) January 19, 2024