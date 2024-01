Πήρε σούπερ ταλέντο η Παρί Σεν Ζερμέν (pic)

Σε μία μεταγραφική κίνηση με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον προχώρησε η Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Βραζιλίας και αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, πριν καταλήξει στους πρωταθλητές Γαλλίας.

Το κόστος της μεταγραφής του Μοσκάρδο θα φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ ενώ προβλέπονται στην συμφωνία και 2 εκ. ευρώ ως μπόνους. Ο νεαρός Βραζιλιάνος μέσος θα παραμείνει ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι στην Κορίνθιανς όπου ξεκίνησε την καριέρα του, με την οποία την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 25 συμμετοχές με απολογισμό 1 γκολ και 1 ασίστ.

Ο Μοσκάρδο είναι διεθνής με την εθνική ομάδα κάτω των 23 της Βραζιλίας με την οποία είχε παίξει 1 φορά. Το συμβόλαιό του με την Παρί θα έχει διάρκεια μέχρι το 2028.

Μια σπουδαία μεταγραφή για τη γαλλική ομάδα, που επενδύει στο μέλλον με την προσθήκη του 18χρονου Λατινοαμερικάνου άσου.

Paris Saint-Germain is delighted to announce the signing of 18-year-old Brazilian midfielder Gabriel Moscardo, who joins the capital club until 2028 and will immediately be loaned back to SC Corinthians until the end of the season.

❤️💙 #WelcomeMoscardo https://t.co/nq23zKawzk

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 25, 2024