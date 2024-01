Ιράκ: Τουλάχιστον 2 νεκροί από βομβαρδισμούς των ΗΠΑ κατά φιλοϊρανικών οργανώσεων

Τουλάχιστον δύο νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός αμερικανικών βομβαρδισμών τη νύχτα χθες Τρίτη στο Ιράκ εναντίον υποστηριζόμενων από το Ιράν μαχητών, σε αντίποινα για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμερικανών στρατιωτών, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το X).

BREAKING The US just targeted Iraqi resistance sites in Jurf al-Sakhar in the Babylon province and I. Al-Sekak near the Al-Qaim crossing, in Iraq.

Will the world condemn them or can they continue attacking various countries at will? pic.twitter.com/pFzRMnOWmi

— Fiorella Isabel (@FiorellaIsabelM) January 24, 2024