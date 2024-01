Η Σελένα Γκόμεζ υποστηρίζει το body positivity και γεμίζει τις γυναίκες με αυτοπεποίθηση

Κυτταρίτιδα, σπυράκια, ατέλειες, πολλοί από εμάς τα έχουμε. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα βρούμε έναν άλλον κόσμο που φαίνεται άψογος. Αυτό εν μέρει οφείλεται σε εφαρμογές που επιτρέπουν να αλλάξουμε την εμφάνιση μας και να γίνουμε το «τέλειο» που ζητά η εποχή που ζούμε.

Πρότυπα και άγραφοι κανόνες που με κάποιον τρόπο φαίνεται να ορίζουν το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε. Από τον αριθμό στη ζυγαριά μέχρι και το χρώμα των μαλλιών, αρκούν για να βρεθούμε στο προσκήνιο λες και για κάποιον λόγο κάποιος έχει δικαίωμα στη ζωή μας,

Ένα μικρό κομμάτι ωστόσο, προσπαθεί να απελευθερωθεί από αυτήν την «λογική», με τις celebrities να κάνουν το πρώτο βήμα και να εμφανίζονται με τη φυσική τους λάμψη. Δημοσιεύουν τον πραγματικό, υπέροχο εαυτό τους και μιλούν ανοιχτά για τις «ατέλειές» τους που έχουν αγκαλιάσει.

Η Σελένα Γκόμεζ είναι ένα κορίτσι που μιλάει ανοιχτά για θέματα που άλλες αποφεύγουν να αγγίξουν. Η μάχη της με τον λύκο, τα χειρουργεία που ακολούθησαν, η κακή της ψυχολογική κατάσταση είναι μερικά από αυτά που έχουν έρθει στο προσκήνιο.

Η ασθένεια για την οποία χρειάζεται να παίρνει ισχυρή φαρμακευτική αγωγή, την οδηγεί σε αύξηση του βάρους της. Η ίδια δεν αγχώνεται για αυτό και συμβουλεύει και τους θαυμαστές της να κάνουν το ίδιο αν αντιμετωπίζουν κάτι παρόμοιο.

Τον Απρίλιο του 2022 η Γκόμεζ έδωσε την εξής απάντηση στους body shamers μέσω του TikTok: «Ειλικρινά, δεν με νοιάζει το βάρος μου γιατί οι άλλοι κάτι θα βρουν να πουν έτσι κι αλλιώς. Είσαι πολύ μικρόσωμη, είσαι πολύ γεμάτη, αυτό δεν σου χωράει κ.λπ. Είμαι τέλεια όπως είμαι. Το συμπέρασμα; Αντίο».

Τα σχόλια για το βάρος της και την αλλαγή στην εμφάνισή της δεν σταμάτησαν να γράφονται στον κόσμο του διαδκτύου. Η 31χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός υπερασπίστηκε τον εαυτό της με μια αποστομωτική απάντηση στους επικριτές της. «Ποτέ δεν ήμουν μοντέλο και ποτέ δεν θα γίνω. Θέλω να σας πω ευχαριστώ για την υποστήριξη και την κατανόηση. Και αν δεν συμφωνείτε μαζί μου, να φύγετε, γιατί, ειλικρινά, δεν υποστηρίζω καθόλου το να ντροπιάζεις τον άλλον για το σώμα του ή για οτιδήποτε άλλο».

Selena Gomez goes live on TikTok to address comments about her body. She talks about her health, medication for lupus and how they affect her body. pic.twitter.com/JL3hIArShB

— Selena Gomez News (@OfficialSGnews) February 16, 2023