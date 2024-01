Ο Χούθι influencer που έχει ρίξει το διαδίκτυο – O «πειρατής» που καίει καρδιές

Σε φόβο και ο τρόμο έχουν μετατραπεί για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα οι αντάρτες της Υεμένης, Χούθι, επίσημα γνωστοί ως «Υποστηρικτές του Θεού» ή «Ανσάρ Αλλάχ» στα αραβικά, καθώς σε ένδειξη αλληλεγγύης στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν βάλει στο στόχαστρο φορτηγά και δεξαμενόπλοια που θεωρούν ότι σχετίζονται με ισραηλινά συμφέροντα.

Αυτό έχει προκαλέσει αντίποινα με τις δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας να έχουν εξαπολύσει πλήγματα στην Υεμένη, ωστόσο είναι αρκετοί αυτοί που θεωρούν πως οι αμερικανικές και βρετανικές πρακτικές θα έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα.

Μάλιστα ήδη έχουν αρχίσει να αναδύονται και κάποιες διαδικτυακές προσωπικότητες, influencer στην Υεμένη που θα μπορούσαν να στρέψουν την κοινή γνώμη ιδίως στις ΗΠΑ να συμπαθήσουν τους Χούθι.

Μάλιστα βίντεο που ανέβηκαν στο TikTok έδειχναν έναν νεαρό άνδρα να ποζάρει με καμάρι σε σκάφος που βρίσκεται μπροστά από το πλοίο Galaxy Leader, αλλά και πάνω στο πλοίο, το οποίο κατέλαβαν οι Χούθι μετά από ρεσάλτο στις 19 Νοεμβρίου, έγιναν viral, καθώς μαζί με τους διαμοιρασμούς του και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, δέχθηκαν εκατομμύρια προβολές.

yemeni pirates positing casual tiktok’s while the entire western imperial core are having a meltdown about their blockade on their ships is the funniest shit of 2024, surely. pic.twitter.com/72EvlHZeMs — 🔻ميكا ☭ (@comrademika) January 15, 2024

Η ομοιότητα με γνωστό ηθοποιό

Οι αναρτήσεις συγκέντρωσαν πληθώρα σχολίων για την ομορφιά του άνδρα από την Υεμένη, με ορισμένους χρήστες του X να τον συγκρίνουν με τον με τον Γαλλοαμερικανό ηθοποιό, Τιμοτέ Σαλαμέ.

Έκτοτε ο νεαρός έγινε viral με αρκετούς να τον αποκαλούν «Τιμ Χούθι Σαλαμέ» ή «καυτός πειρατής Χούθι».

«Μπορεί να κάνει πειρατεία σε εμένα», έγραψε μία χρήστης του X, ενώ μία άλλη ρώτησε: «Το σκάφος του έχει χώρο για ένα ακόμη….;», με άλλους λογαριασμούς να τον χαρακτηρίζουν «καυτό» λόγω της εξωτερικής του εμφάνισης.

Ο 19χρονος Ρασίντ αλ Χαντάντ δήλωσε έχει αναρτήσει τα βίντεο για να δείξει «αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη».

I know this is serious business but Yemeni Abercrombie model there.. https://t.co/LTossn4y8e pic.twitter.com/OAuyC8DiYn — 𝖇𝖎𝖇𝖚𝖗𝖆🔻 (@_cashcarstar) January 15, 2024

«Το κάνω για να δείξω αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη»

Ο 19χρονος Ρασίντ αλ Χαντάντ που έχει γίνει viral εξαιτίας των βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σχετικά με τα τεκταινόμενα στην Ερυθρά Θάλασσα μίλησε στο Sky News και όπως δήλωσε έχει αναρτήσει τα βίντεο για να δείξει «αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη».

«Το μήνυμά μου είναι να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο και να επανεκτιμήσουν την κατάσταση στην Παλαιστίνη. Υπάρχουν παιδιά που λιμοκτονούν, διψούν, πεθαίνουν κάτω από τους βομβαρδισμούς (στη Γάζα)… όπως ένα παιδί δύο ετών που πεθαίνει από τους βομβαρδισμούς. Γιατί; Εξαιτίας των ενεργειών των Σιωνιστών;», είπε αρχικά.

Rashid Al Haddad, 19, gained notoriety online after sharing videos onboard container ships highjacked by the Houthi rebels and held in the Red Sea since November 2023, in retaliation over Israel’s military campaign in Gaza.https://t.co/My855V9ilE pic.twitter.com/IEh3cLVIQH — Sky News (@SkyNews) January 22, 2024

«Η Υεμένη στάθηκε στο πλευρό της Παλαιστίνης και βομβαρδίστηκε γι’ αυτή την αλληλεγγύη, αλλά αυτό δεν μας επηρέασε και θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Παλαιστίνης», προσέθεσε.

Είπε ότι θεωρεί τον εαυτό του «προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης», αλλά η κύρια αποστολή του είναι να «διαδώσει την ευαισθητοποίηση» για την Παλαιστίνη.

Ο Ρασίντ έπρεπε να δημιουργεί συνεχώς νέους λογαριασμούς αφού οι προηγούμενοι στο Facebook «έκλειναν».

«Όλος ο λαός της Υεμένης είναι με τους Ανσάρ Αλλάχ και με την Παλαιστίνη, ακόμη και αν εμφανίζομαι με όπλα, όλοι οι Υεμενίτες φέρουν όπλα – είναι φυσιολογικό», κατέληξε.