ΗΠΑ: Υπάλληλος της Google ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μέχρι θανάτου – Τον βρήκαν πασαλειμμένο με αίματα

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας υπάλληλος της Google, ο οποίος ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μέχρι θανάτου μέσα στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια.

Ο 27χρονος Liren Chen βρέθηκε μέσα στο σπίτι, από τους αστυνομικούς, σε κατατονική κατάσταση, με ένα πρησμένο μάτι και ένα μελανιασμένο χέρι, ενώ λίγα μέτρα μακριά κείτονταν το άψυχο σώμα της γυναίκας του.

Το άγριο έγκλημα εκτυλίχθηκε στην πόλη Σάντα Κλάρα, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα κεντρικά γραφεία της Google.

Η αστυνομία πήγε στο σπίτι του ζευγαριού έπειτα από κλήση ενός κοινού φίλου τους, ο οποίος είχε αρχίσει να ανησυχεί καθώς κανένας από τους δύο δεν απαντούσε στο τηλέφωνο.

Όταν αποφάσισε να πάει στο σπίτι, είδε από το παράθυρο τον Chen «ακίνητο στα γόνατα, με τα χέρια ψηλά και να κοιτά στο κενό».

Η αστυνομία μπήκε μέσα και βρήκε τη σύζυγό του νεκρή στο πάτωμα του υπνοδωματίου ακριβώς πίσω από το σημείο όπου ο Chen είχε γονατίσει, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Είχε υποστεί σοβαρά τραύματα από αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι. Τα ρούχα, τα πόδια, τα χέρια και τα χέρια του 27χρονου ήταν «πασαλειμμένα με αίμα» και τα χέρια του ήταν γεμάτα γρατσουνιές, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Ο Chen κατηγορήθηκε για φόνο, αλλά η απαγγελία κατηγοριών αναβλήθηκε επειδή νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του – που αναγνωρίστηκε από πολλά μέσα ως Xuanyi Yu – εργάζονταν για τη μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας.

Liren Chen, a 27-year-old #Google employee, was arrested on January 16 and is charged with murdering his wife, Xuanyi Yu, who was also a Google engineer.

Chen was found «spattered with blood» with an «extremely swollen and purple arm» kneeling outside a bedroom where his wife… pic.twitter.com/kA0Whw0NNt

— Ifeng News (@IFENG__official) January 22, 2024