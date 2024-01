Βρετανία: Η χώρα αντιμετωπίζει αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς

Οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας κάλεσαν σήμερα σε δράση απέναντι στην αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς που αποδίδεται στη χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.

Από το 2010, αυτή η πολύ μεταδοτική ιογενής λοίμωξη, η οποία μπορεί να επιφέρει θανατηφόρες επιπλοκές και μεταδίδεται μέσω του αέρα, είχε θεωρηθεί εξαλειφθείσα στο Ηνωμένο Βασίλειο τα έτη 2016, 2017 και 2021.

Όμως τα στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν στην αρχή της εβδομάδας από τη Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφαλείας (UKHSA), κάνουν λόγο για 198 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 104 πιθανά κρούσματα από το τέλος Οκτωβρίου 2023 ως τα μέσα Ιανουαρίου 2024 στην περιφέρεια των Δυτικών Μίντλαντς, το 80% των οποίων στην πόλη του Μπέρμιγχαμ.

Οι άνθρωποι «έχουν ξεχάσει τι είναι η ιλαρά», δήλωσε σήμερα το πρωί στο BBC η διευθύντρια της UKHSA Τζένι Χάρις και κάλεσε τους γονείς να ελέγξουν αν τα παιδιά τους έχουν κάνει πράγματι το εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς.

#Measles can be a serious infection that can lead to complications, especially in young children & those with weakened immune systems. Measles spreads easily but it is preventable. Make sure you & your loved ones are up to date with your #MMR jabs or catch up on any missed jabs. pic.twitter.com/g6iFixgotR

— UK Health Security Agency (@UKHSA) January 19, 2024