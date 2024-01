Σλοβακία: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους κατά της μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ σε όλη τη Σλοβακία κατά ενός σχεδίου μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα, που προβλέπει κυρίως τη μείωση των ποινών για διαφθορά και έχει ήδη προκαλέσει επικρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περίπου 26.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Μπρατισλάβα, ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ πιο μικρές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 20 άλλες πόλεις.

Οι διαδηλωτές στην Μπρατισλάβα κρατούσαν πανό στα οποία είχαν γράψει συνθήματα όπως: «Μην αγγίζετε τη δημοκρατία μας!» και «Δεν θα σιωπήσουμε!».

Η μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα, που προωθεί ο λαϊκιστής σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, περιλαμβάνει επίσης μείωση των ποινών για οικονομικά εγκλήματα, αλλά και την άρση της προστασίας για τους αστυνομικούς που καταγγέλλουν διαφθορά και παρατυπίες.

Η κυβέρνηση επιθυμεί εξάλλου να καταργήσει το γραφείο του εισαγγελέα διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, καθώς, σύμφωνα με τον Φίτσο, είναι μεροληπτικός και αντιμετωπίζει άδικα στελέχη του κόμματός του Smer-SD.

Opposition protests in 🇸🇰 Slovakia are growing with more than 25 thousand people taking part in Bratislava. More cities joining in. https://t.co/OnH8Z8kZ8o pic.twitter.com/M42uQiSi4m

— Tomáš Zeman🇸🇰🇨🇿🇵🇱🇪🇺🇺🇦🇩🇪🇺🇸 (@zemantomas) January 18, 2024