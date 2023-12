Βελιγράδι: Τεράστια συγκέντρωση διαμαρτυρίας με σύνθημα «Δεν συμβιβαζόμαστε»

Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για «παρατυπίες στις εκλογές» της 17ης Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο κέντρο του Βελιγραδίου.

Τη συγκέντρωση οργάνωσε το κίνημα «Proglas» (Διακήρυξη) το οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία των διανοουμένων με στόχο τον εκδημοκρατισμό της Σερβίας.

Το κίνημα αυτό κατά την προεκλογική περίοδο πραγματοποίησε δεκάδες διαλέξεις σε ολόκληρη τη χώρα ενώ τη διακήρυξή του για μία δημοκρατική Σερβία υπέγραψαν περίπου 200.000 πολίτες.

«Βία και νοθεία»

Στη σημερινή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε με το σύνθημα «Δεν συμβιβαζόμαστε» συμμετείχαν επίσης τα κόμματα της αντιπολίτευσης όπως και φοιτητικές οργανώσεις.

Οι ομιλητές υποστήριξαν ότι οι εκλογές της προπερασμένης Κυριακής ήταν αντιδημοκρατικές, έγιναν υπό καθεστώς εκφοβισμού, βίας και νοθείας και ζήτησαν την επανάληψή τους.

Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη επικαιροποίησης των εκλογικών καταλόγων και η δημιουργία συνθηκών ομαλής εκλογικής διαδικασίας με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι εκλογές πρέπει να ακυρωθούν»

Στη συγκέντρωση απηύθυνε χαιρετισμό και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρινίκα Τέπιτς, η οποία συνεχίζει την απεργία πείνας για δωδέκατη ημέρα.

The Serbs don’t give up!

Again, thousands rallied in Serbia’s capital Belgrade today, chanting “Thieves!” and accusing the populist authorities of orchestrating a fraud during the recent election. pic.twitter.com/EXCeFBMBT6

— Yasmina (@yasminalombaert) December 30, 2023