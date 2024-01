Αγγλία: Νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε εγκαταλελειμμένο μέσα σε τσάντα σε δρόμο του Λονδίνου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία του Λονδίνου, μετά τον εντοπισμό ενός νεογέννητου κοριτσιού μέσα σε μια σακούλα για ψώνια στη μέση του δρόμου, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται υπό του μηδέν.

Το μωρό εντοπίστηκε από έναν άντρα, το βράδυ της Πέμπτης, ενώ είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, το βρέφος ήταν τυλιγμένο μονάχα με μια πετσέτα. Ο άντρας φρόντισε να το κρατήσει ζεστό μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Η Αστυνομία ενημέρωσε ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου και έχει απευθύνει έκκληση για τον εντοπισμό της μητέρας του, εν μέσω φόβων ότι μπορεί να χρειάζεται ιατρική περίθαλψη λόγω της γέννας.

«Είμαι ευγνώμων στα μέλη του κοινού που παρέμειναν στον τόπο του συμβάντος για να μιλήσουν με τους αστυνομικούς και τους γιατρούς – οι ενέργειές σας συνέβαλαν στη διάσωση της ζωής του μωρού. Οι σκέψεις μας στρέφονται τώρα στη μητέρα του μωρού- ανησυχούμε εξαιρετικά για την ευημερία της, καθώς θα έχει περάσει μια τραυματική δοκιμασία και θα χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα μετά τη γέννα.

Newborn baby found in shopping bag on east London street in freezing temperatures

