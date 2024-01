Βόρεια Ιρλανδία: Περί τους 200.000 δημοσίους υπαλλήλους αναμένεται να συμμετάσχουν στη γενική απεργία

Αγανακτισμένοι έπειτα από δύο χρόνια πολιτικής παράλυσης που επηρεάζει τις δημόσιες υπηρεσίες στη Βόρεια Ιρλανδία, δεκάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι συμμετέχουν σήμερα Πέμπτη σε μαζική απεργία με αίτημα μισθολογικές αυξήσεις.

Δεκαπέντε συνδικάτα που εκπροσωπούν εργαζόμενους στην εκπαίδευση, τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ακόμη και τους νοσηλευτές (κεντρική φωτογραφία από BBC) έχουν απευθύνει έκκληση για απεργία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, 170.000 από τις 220.000 εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα θα συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη απεργία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην επαρχία αυτή της Βρετανίας.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, τα μέσα μεταφοράς δεν θα κυκλοφορούν, ενώ και οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαρισμού των δρόμων συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Οι υπηρεσίες υγείας θα επηρεαστούν από την απεργία, αν και τα τμήματα επειγόντων στα νοσοκομεία θα λειτουργούν, όπως και κάποιες άλλες βασικές υπηρεσίες.

Η απεργία πραγματοποιείται την ώρα που το πολιτικό αδιέξοδο στη Βόρεια Ιρλανδία διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Teachers, nurses, transport staff and road gritters are amongst some of the public sector workers on strike today in Northern Ireland.

«Everyday life is going to grind to a halt here today,» says Sky’s @SMurphyTV who has more on the story 👇https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501 pic.twitter.com/5dXWVrGXsO

— Sky News (@SkyNews) January 18, 2024