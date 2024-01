Συμφωνία Τζέραρντ – Αλ Ετιφάκ για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2027 (pic)

Ο Στίβεν Τζέραρντ όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει για αρκετό καιρό ακόμα στην Σαουδική Αραβία, αφού ο Άγγλος προπονητής είναι κοντά στο να ανανεώσει πρόωρα την συνεργασία του με την Αλ Ετιφάκ.

Η Αλ Ετιφέκ μπορεί να μην τα πηγαίνει καλά το τελευταίο διάστημα και να μετράει 8 παιχνίδια συνεχόμενα χωρίς νίκη, ωστόσο η ομάδα από την Σαουδική Αραβία δείχνει την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπο του Τζέραρντ και του προσφέρει πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με την αγγλική ιστοσελίδα «Athletic», η Αλ Ετιφάκ είναι έτοιμη να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Τζέραρντ το οποίο θα λήγει το καλοκαίρι του 2027. Ο άλλωτε θρύλος της Λίβερπουλ έχει συμφωνήσει με τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας και όπως όλα δείχνουν δεν θα αργήσουν να πέσουν οι υπογραφές.

Πέρα από τη συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας τους, η διοίκηση της Αλ Ετιφάκ φέρεται να έχει δώσει εγγυήσεις στον 43χρονο Άγγλο προπονητή πως θα συνεχίσει να τον στηρίζει με μεταγραφές έχοντας ως ξεκάθαρο στόχο να βελτιώσει αισθητά τη βαθμολογική της θέση (8η στο υπάρχον πρωτάθλημα).

🚨 Al Ettifaq have agreed a deal to extend Steven Gerrard’s contract! 👔✅

In the summer he signed a two-year deal to 2025, he is now set to extend to 2027! 🇸🇦

(Source: @David_Ornstein ) pic.twitter.com/xF4OT0RGg9

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 18, 2024