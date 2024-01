Χαλκ Χόγκαν: Σωτήρια επέμβαση σε τροχαίο – Πώς έσωσε έφηβη με ένα στιλό

Σωτήρια αποδείχθηκε η παρέμβαση του σπουδαίου παλαιστή και θρύλου του WWE, Χαλκ Χόγκαν, ο οποίος έσωσε μία 17χρονη που είχε παγιδευτεί στο αυτοκίνητό της μετά από τροχαίο που είχε στην Τάμπα της Φλόριντα των ΗΠΑ.

Ο Χαλκ Χόγκαν μαζί με τη σύζυγό του Σκάι Ντέιλι επέστρεφαν από ένα δείπνο στην Τάμπα, όταν είδαν ένα αυτοκίνητο να αναποδογυρίζει μπροστά τους. Αμέσως ο θρυλικός παλαιστής μαζί με τον φίλο του Τζέικ έτρεξαν να βοηθήσουν τη νεαρή κοπέλα, η οποία είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό της, το οποίο είχε αναποδογυρίσει.

Σύμφωνα με το TMZSports, το τροχαίο συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο εναλλασσόταν στις λωρίδες κυκλοφορίας για να προλάβει μια έξοδο που επρόκειτο να χάσει, έτσι χτύπησε ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο αναποδογύρισε και έπεσε.

Ο 70χρονος παλαιστής μάλιστα με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ, πρώην Twitter, έκανε γνωστό πώς απεγκλώβισε τη 17χρονη. Όπως ανέφερε χρησιμοποίησε ένα στυλό για να τρυπήσει τον αερόσακο του αυτοκινήτου και στη συνέχεια μαζί με τον Τζέικ ξεκούμπωσαν τη ζώνη ασφαλείας της κοπέλας και τη βοήθησαν να βγει με ασφάλεια από το όχημα.

«Το τρελό κομμάτι σχετικά με την έφηβη που αναποδογύρισε το αυτοκίνητό της ήταν ότι χωρίς μαχαίρι για να τρυπήσω τους αερόσακους για να τη βγάλω έξω, ένα στυλό ήταν πολύ βολικό για να τρυπήσω τους αερόσακους, δόξα τω Θεώ, όλα είναι καλά ακόμα και τώρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

The crazy part about the teenager that flipped her car was that without a knife to puncture the airbags to get her out ,a Indian Rocks Christian ballpoint pen came in really handy to pot the bags,thank you God,all is well even now,Amen HH

— Hulk Hogan (@HulkHogan) January 16, 2024