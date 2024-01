Αναπάντεχο χτύπημα Πεκίνου στον Πούτιν – Σφίγγουν την κάνουλα οι κινέζικες τράπεζες

Οι κρατικές τράπεζες της Κίνας αυστηροποιούν τους περιορισμούς στη χρηματοδότηση Ρώσων πελατών, αφού οι ΗΠΑ ενέκριναν δευτερεύουσες κυρώσεις σε υπερπόντιες χρηματοπιστωτικές εταιρείες που βοηθούν την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας στην Ουκρανία, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα, σύμφωνα με το financialpost.com.

Τουλάχιστον δύο τράπεζες διέταξαν επανεξέταση των ρωσικών δραστηριοτήτων τους τις τελευταίες εβδομάδες, εστιάζοντας σε διασυνοριακές συμφωνίες, δήλωσαν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν συζητώντας ένα ιδιωτικό θέμα. Οι τράπεζες θα διακόψουν τους δεσμούς με τους πελάτες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κυρώσεων και θα σταματήσουν να παρέχουν οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, ανεξάρτητα από το νόμισμα ή την τοποθεσία των συναλλαγών, δήλωσαν οι πηγές.

Οι δανειστές εντείνουν το στενό μαρκάρισμα στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων για το αν οι εγγραφές των επιχειρήσεών τους, οι εξουσιοδοτημένοι δικαιούχοι και οι τελικοί ελεγκτές προέρχονται από τη Ρωσία, δήλωσαν οι ίδιες πηγές. Η επανεξέταση θα επεκταθεί σε μη Ρώσους πελάτες που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία ή μεταφέρουν κρίσιμα στοιχεία στη Ρωσία μέσω τρίτης χώρας, ανέφεραν.

Κλιμάκωση των περιορισμών

Η κίνηση σηματοδοτεί μια κλιμάκωση των περιορισμών που είχαν θέσει σε εφαρμογή οι κινεζικές κρατικές τράπεζες τουλάχιστον από τις αρχές του 2022, αφού η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πυροδότησε ένα κύμα κυρώσεων από έθνη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα χρησιμοποιήσει δευτερεύουσες κυρώσεις εναντίον τραπεζών που διευκολύνουν τις συμφωνίες για τη Ρωσία να προμηθευτεί εξοπλισμό απαραίτητο για την πολεμική μηχανή της, επεκτείνοντας την οικονομική μάχη της εναντίον του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Εθνική Χρηματοπιστωτική Ρυθμιστική Διοίκηση δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, αναφέρει το financialpost.com. Η εξέλιξη υπογραμμίζει τον βαθμό στον οποίο η Κίνα συμμορφώνεται με τις κυρώσεις των ΗΠΑ παρά την κατ’ αρχήν αντίθεσή της σε αυτές και δεσμεύεται να διατηρήσει οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία. Η κυβέρνηση του προέδρου Σι Τζινπίνγκ έχει αποφύγει να παράσχει οποιαδήποτε σημαντική στρατιωτική βοήθεια στη Ρωσία, παρόλο που παρέχει διπλωματική υποστήριξη στον Πούτιν και εντείνει το εμπόριο σε περιοχές που δεν απαγορεύονται από κυρώσεις.

Αυξήθηκαν οι εξαγωγές

Οι εξαγωγές της Κίνας προς τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και το έθνος έχει γίνει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία, με τις αποστολές άνθρακα να υπερδιπλασιάζονται από το 2020. Οι κυρώσεις έχουν στερήσει από την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας την πρόσβαση σε περίπου τα μισά από τα διεθνή αποθέματά της, αφήνοντάς την στην κατοχή μόνο χρυσού και γιουάν. Η χρήση του κινεζικού νομίσματος έχει αυξηθεί με το μερίδιο του οικισμού με έδρα το γιουάν να ανεβαίνει στο 27% από τον Σεπτέμβριο από 15% στα τέλη του 2021.

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι ρωσικές τράπεζες το 2022 στράφηκαν στην UnionPay της Κίνας αφού η Visa Inc. και η Mastercard Inc. ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους. Οι τέσσερις μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες του έθνους έχουν ιστορικό συμμόρφωσης με προηγούμενες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν και της Βόρειας Κορέας για να αποφύγουν να χάσουν την πρόσβαση στο σύστημα εκκαθάρισης δολαρίων ΗΠΑ.

Αμφιλεγόμενη η απόφαση των ΗΠΑ

Η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δευτερεύουσες κυρώσεις είναι αμφιλεγόμενη επειδή ο πιθανός αντίκτυπος είναι δύσκολο να προβλεφθεί και ενέχει τον κίνδυνο ακούσιων συνεπειών. Ανησυχώντας για την παραβίαση των κανόνων, οι τράπεζες ενδέχεται να εγκαταλείψουν ολόκληρους τομείς, ακόμη και αν δεν τους επιβληθούν κυρώσεις.

Η Industrial & Commercial Bank of China Ltd. και η Bank of China Ltd. κινήθηκαν για να περιορίσουν τη χρηματοδότηση για ρωσικά εμπορεύματα τον Φεβρουάριο του 2022, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg News, παρόλο που οι κυρώσεις τότε γλίτωσαν τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας.

Στον τελευταίο γύρο περιορισμών, οι τράπεζες διατάχθηκαν να τηρήσουν ένα αυστηρό όριο σε περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν εάν οι δραστηριότητές τους που σχετίζονται με τη Ρωσία αφορούν τομείς που θα μπορούσαν να επηρεαστούν.

Πηγή: ot.gr