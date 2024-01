Λεονάρντο Ντι Κάπριο: To ρομαντικό ραντεβού με την 25χρονη σύντροφό του

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η σύντροφός του, Βιτόρια Σερέτι, απόλαυσαν ρομαντικό δείπνο το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιανουαρίου. Ο 49χρονος ηθοποιός και το 25χρονο μοντέλο βρέθηκαν στο νέο εστιατόριο «Cipriani» στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια. Στις νέες φωτογραφίες που εξασφάλισε το Page Six, ο Ντι Κάπριο εθεάθη να φεύγει από το πολυτελές εστιατόριο φορώντας μαύρο καπέλο, μια μαύρη ζακέτα, μαύρο τζιν και αθλητικά παπούτσια.

Το πανέμορφο μοντέλο εντυπωσίασε με ένα ασημένιο μπλουζάκι με παγιέτες και βαθύ ντεκολτέ, που φορούσε κάτω από ένα λευκό bomber μπουφάν με γούνινο τελείωμα στον λαιμό.

To ζευγάρι έχει εμφανιστεί μαζί σε πολλά ραντεβού στις ΗΠΑ, αλλά και στο εξωτερικό, πυροδοτώντας έτσι, τις φήμες που θέλουν τη μελαχρινή καλλονή να είναι η σύντροφός του.

Η Σερέτι βρισκόταν επίσης στο πλευρό του Ντι Κάπριο όταν ο ίδιος έκλεισε τα 49α γενέθλιά του τον Νοέμβριο του 2023 σε ένα πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς. Αυτόπτης μάρτυρας στην εκδήλωση δήλωσε ότι το ζευγάρι ήταν «τρυφερό και φιλιόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας».

