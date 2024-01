Ταϊβάν: Δεν υποστηρίζουμε την ανεξαρτησία της, λέει ο Μπάιντεν – Αναπόφευκτη η επανένωση, διαμηνύει το Πεκίνο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, μετά την εκλογή του Λάι Τσινγκ-τε στις προεδρικές εκλογές.

Ο Λάι Τσινγκ-Τε, 64 ετών, είχε χαρακτηρισθεί «σοβαρός κίνδυνος» από το Πεκίνο επειδή το κόμμα του διακηρύσσει ότι το νησί είναι ντε φάκτο ανεξάρτητο, καθώς η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν μία από τις επαρχίες της και είχε καλέσει τους ψηφοφόρους να κάνουν «τη σωστή επιλογή», με το στρατό της να υπόσχεται να «συντρίψει» οποιαδήποτε διάθεση για «ανεξαρτησία».

«Δεν υποστηρίζουμε την ανεξαρτησία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο.

Οι ΗΠΑ, αν και δεν αναγνωρίζουν την Ταϊβάν ως κράτος και θεωρούν τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ως τη μόνη νόμιμη κυβέρνηση, ωστόσο, χορηγούν στην Ταϊβάν σημαντική στρατιωτική βοήθεια.

Ο Λάι Τσινγκ-τε, ο οποίος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στην Ταϊβάν, χαιρέτισε μπροστά σε υποστηρικτές του «ένα νέο κεφάλαιο στη δημοκρατία» του νησιού, παρά τις απειλές του Πεκίνου.

«Θέλω να ευχαριστήσω το λαό της Ταϊβάν, επειδή έγραψε ένα νέο κεφάλαιο στη δημοκρατία μας», δήλωσε σε ομιλία του μετά τη νίκη, ενώ διεμήνυσε πως «λέμε στη διεθνή κοινότητα ότι ανάμεσα στη δημοκρατία και τον αυταρχισμό, θα είμαστε με την πλευρά της δημοκρατίας».

#TaiwanElections 🇹🇼 William Lai (Lai Ching-te), the DPP candidate who champions independence from #China is the new president of #Taiwan

Emperor Xi is not happy today….

Kuomintang opposition party candidate Hou Yui admitted defeat.pic.twitter.com/YGgEItccHX

