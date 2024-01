Μάθιου Πέρι: Κακοποιούσε την πρώην αρραβωνιαστικιά του;

Σύμφωνα με την Daily Mail, πηγές από το περιβάλλον του ηθοποιού που αγαπήσαμε στα «Φιλαράκια» υποστηρίζουν ότι φέρεται να «πέταξε ένα τραπεζάκι του καφέ» στην αγαπημένη του Μόλι Χούρβιτς το 2021, όταν εκείνη τον ρώτησε για την απιστία του.

Η 32χρονη λογοτεχνική μάνατζερ και ο ηθοποιός ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2018 και αρραβωνιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2020. Επτά μήνες αργότερα, ακύρωσαν τον αρραβώνα τους και μάλιστα οι φήμες ανέφερεαν ότι ο Πέρι φέρεται να φλέρταρε με την 19χρονη τότε Κέιτ Χάραλσον στην εφαρμογή γνωριμιών «Raya».

Ωστόσο, πηγές δήλωσαν στη Daily Mail ότι η Χούρβιτς στην πραγματικότητα χώρισε με την Πέρι τον Φεβρουάριο του 2021, αφού οι δυο τους φέρεται να είχαν έναν τεράστιο καυγά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Τότε, η Χούρβιτς φέρεται να παράτησε τον ηθοποιό αφού ανακάλυψε ότι αγόρασε ένα ρομαντικό δώρο για κάποια άλλη που επίσης γνώρισε στο «Raya».

«Της πέταξε ένα τραπεζάκι του καφέ και της είπε ότι είναι τρελή», υποστήριξε η πηγή στο πρακτορείο. «Ο Πέρι το μίσησε που τον χώρισε και είχε τρομερά θέματα εγκατάλειψης». Η Daily Mail ανέφερε επίσης ότι ο Πέρι φέρεται να έσπρωξε τη σύντροφο που πληρωνόταν για να ζει μαζί του και να τον βοηθάει στη διαδικασία της νηφαλιότητας, Μόργκαν Μόουζες, σε έναν τοίχο και «την πέταξε πάνω σε ένα κρεβάτι» τον Μάρτιο του 2022.

