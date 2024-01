Δωρεάν προβολή – «Πρόσκληση σε Γεύμα από έναν Υποψήφιο Δολοφόνο»

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με την Mooviereel εγκαινιάζουν τη νέα κινηματογραφική τους δράση «HAU Movie Club» και κάνουν ποδαρικό με την αριστουργηματική κλασική αμερικανική κωμωδία μυστηρίου του Robert Moore «Πρόσκληση σε Γεύμα από έναν Υποψήφιο Δολοφόνο» (Murder By Death).

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στις 19:15 στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα) με ελεύθερη είσοδο.

Η ξεκαρδιστική κωμωδία του Moore, σε σενάριο του γνωστού βραβευμένου συγγραφέα Neil Simon, είναι μια παρωδία των ταινιών και βιβλίων μυστηρίου με ρόλους βασισμένους σε γνωστούς ντετέκτιβ της αστυνομικής λογοτεχνίας, όπως οι: Ηρακλής Πουαρό, Μις Μαρπλ, Τσάρλι Τσαν, Νικ και Νόρα Τσαρλς και Σαμ Σπέιντ.

Ο Neil Simon έχει γράψει μεταξύ άλλων τα θεατρικά «Ξυπόλυτοι στο Πάρκο» (Barefoot in the Park), «Ένα Παράξενο Ζευγάρι» (The Odd Couple), «Σουίτα για Δύο» (Plaza Suite), τα οποία μεταφέρθηκαν με μεγάλη επιτυχία και στην κινηματογραφική οθόνη.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ένα πρωτοκλασάτο καστ ηθοποιών, όπως οι βραβευμένοι με Όσκαρ Maggie Smith, Alec Guinness, David Niven, οι υποψήφιοι για Όσκαρ Peter Sellers, Peter Falk, Eileen Brennan και σε ειδικό ρόλο ο Truman Capote.

Η υπόθεση της ταινίας ακολουθεί τα χνάρια κλασικών ταινιών μυστηρίου, όπου οι πιο διάσημοι ντετέκτιβ του κόσμου λαμβάνουν μία πρόσκληση για δείπνο σε μία έπαυλη. Ο οικοδεσπότης της βραδιάς (Truman Capote) τους ενημερώνει ότι θα γίνει ένας φόνος και οι καλεσμένοι-ντετέκτιβ καλούνται να λύσουν το μυστήριο με έπαθλο ένα εκατομμύριο δολάρια. Θα καταφέρουν να βρουν τη λύση και να αποφύγουν τον θάνατο;

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Ημερομηνία και ώρα: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στις 19:15

Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα)

Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας

Η ταινία προβάλλεται με ελληνικούς υπότιτλους