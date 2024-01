Η Τζένιφερ Λόπεζ αυτοτρολάρεται για τις σχέσεις της στο νέο της video clip

Η Τζένιφερ Λόπεζ επέλεξε να αυτοτρολαριστεί στο video clip του τραγουδιού Can’t Get Enough για τις σχέσεις της.

Αφού βρήκε κάποιον να μοιάζει στον Μπεν Άφλεκ και τον Derek Hough για να υποστηρίξει έναν από τους προηγούμενους συζύγους της, η Τζένιφερ Λόπεζ αυτοτρολάρεται για τις σχέσεις της.

Όχι ότι έχει κάνει ποτέ βίντεο ή κάτι τέτοιο, απλώς εμπιστεύομαι τη γνώμη και τις ιδέες του. Κανείς δεν ξέρει περισσότερο την ιστορία μου ή εμένα περισσότερο από εκείνον. Πραγματικά νιώθω ότι με καταλαβαίνει

Το μουσικό βίντεο που σκηνοθέτησε για το Can’t Get Enough ο Dave Meyers κάνει αναφορές στην προσωπική της ιστορία.

Στο κλιπ φαίνεται η Τζένιφερ Λόπεζ να περνά από σύζυγο σε σύζυγο, καθώς οι καλεσμένοι κάνουν αστεία για το πόσο θα διαρκέσει ο γάμος.

Η Τζένιφερ Λόπεζ πετά σε κάποιο σημείο την ανθοδέσμη της, με έναν από τους καλεσμένους να ψιθυρίζει «μην την πιάσεις, είναι καταραμένη».

Η Λατίνα τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε για το τραγούδι πριν από την πρεμιέρα του στο YouTube.

Στράφηκε μάλιστα στον σύζυγό της Μπεν Άφλεκ για συμβουλές κατά τη δημιουργία του μουσικού βίντεο του single.

«Όχι ότι έχει κάνει ποτέ βίντεο ή κάτι τέτοιο, απλώς εμπιστεύομαι τη γνώμη και τις ιδέες του. Κανείς δεν ξέρει περισσότερο την ιστορία μου ή εμένα περισσότερο από εκείνον. Πραγματικά νιώθω ότι με καταλαβαίνει» ανέφερε η Τζένιφερ Λόπεζ.

«Είμαι κάπως ειδικός…»

Σε συνέντευξή της στο Variety στο κόκκινο χαλί στις Χρυσές Σφαίρες, η Τζένιφερ Λόπεζ ανέφερε ότι το βίντεο μπορεί να εκπλήξει τον κόσμο.

«Είναι σίγουρα ένα είδος μετα-ιστορίας για το ταξίδι που χρειάζεται από τη ραγισμένη καρδιά πίσω στην αγάπη… Είμαι κάπως ειδικός θα μπορούσατε να πείτε για τους γάμους», σημείωσε χαρακτηριστικά η Τζένιφερ Λόπεζ.

Το Can’t Get Enough είναι το πρώτο που κυκλοφορεί από το επερχόμενο ένατο άλμπουμ της This Is Me… Now που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 16 Φεβρουαρίου.