Υπογράφει στην Φενερμπαχτσέ ο Μπονούτσι (pic)

Ο Λεονάρντο Μπονούτσι, μετά το αποτυχημένο πέρασμά του από την Γερμανία και την Ουνιόν Βερολίνου, αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του και όπως όλα δείχνουν ο Ιταλός αμυντικός θα συνεχίσει να αγωνίζεται εκτός Ιταλίας.

Ο 36χρονος αμυντικός βρίσκεται σε συζητήσεις με την Φενέρμπαχτσε προκειμένου να ενταχτεί στο δυναμικό της και να αγωνιστεί στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο τουρκικός σύλλογος μάλιστα με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. «Ο σύλλογός μας, ο οποίος εργάζεται για την ενίσχυση της ποδοσφαιρικής μας ομάδας κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου. Ξεκίνησε τις μεταγραφικές διαπραγματεύσεις με τον αμυντικό Λεονάρντο Μπονούτσι. Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής θα έρθει σήμερα στην Κωνσταντινούπολη για υγειονομικούς ελέγχους και περαιτέρω συναντήσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Φενέρ.

Στο πρώτο κομμάτι της φετινής σεζόν ο Ιταλός σέντερ μπακ πραγματοποίησε 10 συμμετοχές με την Ουνιόν Βερολίνου, έχοντας ένα γκολ στο ενεργητικό του.

🟡🔵✈️ Leonardo Bonucci, on his way to Istanbul with his agent Alessandro Lucci as he will sign as Fenerbahçe player in the next hours.

Contract valid until June 2024, short term deal. pic.twitter.com/odG2hMTaV5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2024