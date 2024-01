Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα στηρίζει την επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ Ερεβάν και Μπακού

«Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική βάσει των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, του σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, από το Ερεβάν κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Αρμένιο ομόλογό του, Αραράτ Μιρζογιάν.

«Ως υπέρμαχος της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, τάσσεται αναφανδόν κατά της χρήσης βίας, υπέρ του διαλόγου και της διαβούλευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά και υπενθύμισε πως η Ελλάδα καλωσόρισε την Κοινή Δήλωση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν, με την οποία ανακοινώθηκε η αμοιβαία απελευθέρωση κρατουμένων και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο μερών.

Η Ελλάδα, όπως σημείωσε, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή του Καυκάσου. «Από την πρώτη στιγμή, εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Αρμενίας και αποστείλαμε ανθρωπιστική βοήθεια για τις ανάγκες που προέκυψαν από τη μαζική, βίαιη, έξοδο πληθυσμού από το Ναγκόρνο Καραμπάχ».

«Στηρίζουμε την επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ Ερεβάν και Μπακού προς την εμπέδωση της ασφάλειας και σταθερότητας στο Νότιο Καύκασο», υπογράμμισε.

«Γνώμονας και των δύο πλευρών πρέπει να είναι η επίτευξη διαρκούς, δίκαιης και βιώσιμης περιφερειακής ειρήνης και η οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, τάσσεται και το σχέδιο συνδεσιμότητας που παρουσίασε η Αρμενία «Σταυροδρόμια της Ειρήνης», το οποίο θεωρούμε υλοποιήσιμο και συμπεριληπτικό».

«Μας ενώνουν ιστορικοί δεσμοί φιλίας»

Ακόμη, τόνισε εκ νέου τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα «στην ανάγκη αντιμετώπισης των ανθρωπιστικών αναγκών του εκτοπισμένου πληθυσμού. Προσβλέπουμε στην αύξηση των διμερών συναλλαγών σε όλους τους τομείς και τη σύσφιγξη των σχέσεών μας».

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως η επίσκεψή του επιβεβαιώνει το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Αρμενίας και τη βούληση να υπάρξει περαιτέρω εμβάθυνση στη συνεργασία τους.

«Ελλάδα και Αρμενία συνδέονται με παραδοσιακούς ιστορικούς δεσμούς φιλίας που έχουν σφυρηλατηθεί στα βάθη των αιώνων», ανέφερε.

Όπως επεσήμανε ο Έλληνας υπουργός, με τον Αρμένιο ΥΠΕΞ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και υπενθύμισε πως οι δυο τους συναντήθηκαν το Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της ΓΣ ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και πιο πρόσφατα, τον Δεκέμβριο, κατόπιν ελληνικής πρωτοβουλίας, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

