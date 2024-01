Τις περισσότερες κόκκινες κάρτες στη Serie A τις έχει ο… Μουρίνιο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο φημίζεται για τον… αλέγρο και εκρηκτικό χαρακτήρα του όλα αυτά τα χρόνια και αυτό τα τελευταία χρόνια αποτυπώνεται στις φορές που τον έχουν αποβάλλει στην Serie A.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, έφτασε τις πέντε κόκκινες κάρτες στη Serie A τις τελευταίες δύο σεζόν, κάτι που δεν έχει καταφέρει κανένας παίκτης του ιταλικού πρωταθλήματος.

José Mourinho has five red cards for Roma over the last two seasons.

There isn’t a Serie A player with more 😅🔴 pic.twitter.com/jNmpdjM4xc

— B/R Football (@brfootball) January 8, 2024