Ρομέλου Λουκάκου: O Ζοσέ Μουρίνιο και η «αναγέννηση» της... Ρώμης (vids)

O Ζοσέ Μουρίνιο αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να προχωρήσει στην απόκτηση του Ρομέλου Λουκάκου, εξαιτίας του πολύ σοβαρού τραυματισμού που υπέστη ο Τάμι Έιμπραχαμ (ρήξη χιαστού).

Ο Πορτογάλος τεχνικός που έχει συνεργαστεί ξανά με τον Βέλγο στράικερ, έκανε πρόταση δανεισμού στην Τσέλσι και τον έπεισε να μετακομίσει στη Ρώμη, με σκοπό να βρει τον καλό του εαυτό και οι «τζιαλορόσι» να βρουν στο πρόσωπο του τον επιθετικό που θα κάνει τη διαφορά, μιας και ο Έιμπραχαμ θα χάσει αρκετούς μήνες.

Η επιστροφή του Λουκάκου στην Ιταλία για λογαριασμό της Ρόμα δεν ήταν εύκολος, δέχτηκε πόλεμο από τους «τιφόζι» της Ίντερ, ενώ προερχόταν από μια πολύ περίεργη σεζόν. Το ξεκίνημα του στην ιταλική ομάδα δεν ήταν ιδανικό, όμως ο Ζοσέ Μουρίνιο προσάρμοσε όλο το παιχνίδι της Ρόμα σε εκείνον.

Ο Λουκάκου πήρε τη φανέλα βασικού «σπίτι» του και ταυτόχρονα πήρε ψυχολογία και είναι το «όπλο» του Μουρίνιο, ο οποίος θέλει να τον κρατήσει και για την επόμενη χρονιά. Ο Λουκάκου μετά από 19 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Europa League έχει 12 γκολ και 2 ασίστ και όχι απλά έχει βρει τον καλό του εαυτό αλλά είναι και ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Συνολικά έχει βρει στον όμιλο του Europa League 5 γκολ και είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, ενώ έχει και μια ασίστ. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως έχει «αναγεννηθεί» και στην εθνική Βελγίου, όπου παίζει ξανά βασικός. Από εκεί και πέρα, στα τελευταία 6 ματς με τη Ρόμα και τους «κόκκινους διαβόλους» σε όλες τις διοργανώσεις έχει 7 γκολ και 2 ασίστ και μοιάζει ασταμάτητος.

Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 40.000.000 ευρώ και η Ρόμα θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τσέλσι για να τον κρατήσει στο ρόστερ της. Οι «μπλε» ψάχνουν για επιθετικό έτσι κι αλλιώς και ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο δεν αποκλείεται να ζητήσει την επιστροφή του.

Ο Μουρίνιο από την πλευρά του επιθυμει διακαώς την παραμονή του και στην Ιταλία αναφέρουν ότι έχει τον τρόπο να πείσει την αγγλική ομάδα. Αυτός είναι ο Τάμι Έιμπραχαμ, ο οποίος είναι τραυματίας και ο Πορτογάλος τεχνικός σκέφτεται να προτείνει σαν αντάλλαγμα για να διατηρήσει τον Βέλγο φορ στη Ρόμα.

🚨 Roma are considering offering Tammy Abraham to former club Chelsea in a swap deal for Romelu Lukaku, who is on loan at the Italian club.

(Source: Mirror) pic.twitter.com/FK7DxCUzT3

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 30, 2023