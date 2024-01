Η Μπαγερν πουλάει τον Κίμιχ και η… μισή Ευρώπη καταθέτει προτάσεις

Την πόρτα της εξόδου είναι έτοιμη ν’ ανοίξει στο τέλος της σεζόν η Μπάγερν Μονάχου στον Τζόσουα Κίμιχ. Ο 28χρονος Γερμανός διεθνής μέσος θέλει το καλοκαίρι να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, ενώ η διοίκηση θέλει χρήματα για να κάνει σημαντικές μεταγραφές στη θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με τον «Sky Germany» η πρωταθλήτρια Γερμανίας είναι έτοιμη να συζητήσει την παραχώρηση του, αρκεί να δεχθεί πρόταση στα 50 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του, ενώ και οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ, Σίτι και Γιουνάιτεντ, θα κινηθούν για τα δικαιώματα του.

Αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια στιγμή και η Παρί Σεν Ζερμέν είναι στο κόλπο για την απόκτησή του Γερμανού μεσοαμυντικού, ενώ αναμένεται το επόμενο διάστημα να προστεθούν κι άλλες ομάδες, καθώς πρόκειται για έναν από τους καλύτερους παίκτες στη θέση του.

🚨 PSG are trying to convince Bayern to let go of Joshua Kimmich! 🇩🇪

However, the chances of success are extremely slim.

Luis Enrique is convinced that he is the perfect player to complete his squad. Kimmich’s versatility is highly appreciated.

Privately, the German does not… pic.twitter.com/al4hUvdbK9

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 8, 2024