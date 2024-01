Νικόλ Κίντμαν: Η ιστορία πίσω από το Όσκαρ του 2003 – Η «μάχη» που έδινε

Το 2003 θα έλεγε κανείς πώς ήταν η χρονιά της Νικόλ Κίντμαν καθώς «ετοιμαζόταν» να εκτοξευθεί η καριέρα της. Υποδύθηκε τη Βιρτζίνια Γουλφ στη δραματική ταινία του Στίβεν Ντάλτρι «Οι Ώρες» («The Hours») και για την ερμηνεία της βραβεύτηκε με Όσκαρ, μόλις ένα χρόνο μετά την πρώτη της υποψηφιότητα για το «Moulin Rouge!».

Φορώντας ένα μαύρο φόρεμα Jean-Paul Gaultier με ακάλυπτους ώμους, η Νικόλ Κίντμαν ανέβηκε τότε στη σκηνή των Όσκαρ προκειμένου να παραλάβει το βραβείο της. Όσο λαμπερή φαινόταν εκείνη την στιγμή άλλο τόσο σκοτεινή ήταν η ζωής της, καθώς έδινε την δική της προσωπική μάχη. Η Κίντμαν είχε πρόσφατα οριστικοποιήσει το διαζύγιό της από τον Τομ Κρουζ έπειτα από 11 χρόνια γάμου.

«Πάλευα με πράγματα στην προσωπική μου ζωή, όμως η επαγγελματική μου ζωή πήγαινε τόσο καλά», είπε στον συγγραφέα Dave Karger στο νέο του βιβλίο 50 Oscar Nights που κυκλοφορεί στις 23 Ιανουαρίου. «Αυτά συμβαίνουν, σωστά;», πρόσθεσε.

Στη σκηνή, η Νικόλ Κίντμαν κατέρρευσε για λίγο προτού ανασυγκροτηθεί και τη διέκοψαν προτού ολοκληρώσει την ομιλία της. «Ο Ράσελ Κρόου είπε να μην κλαις όταν ανεβαίνεις εκεί πάνω και τώρα κλαίω», είχε πει. Στη συνέχεια, ένιωσε την ανάγκη να πάει σπίτι της.

«Δεν μου αρέσουν και τόσο τα πάρτι και επρόκειτο να παραλείψω το πάρτι του Vanity Fair και όλοι έλεγαν: Πρέπει να πας. Πρέπει να περάσεις από το πάρτι κρατώντας το Όσκαρ σου», θυμάται στο βιβλίο. «Είπα: Αυτό δεν είναι και τόσο ταπεινό. Δεν μπορείς να περπατήσεις κρατώντας το βραβείο! Αυτό μοιάζει πραγματικά ανάρμοστο. Μου λένε: Αυτό είναι που κάνεις».

Η βραδιά των Όσκαρ τελείωσε με κλάματα

Τελικά, πήγε στο ιστορικό πάρτι, τουλάχιστον για λίγο, με το Όσκαρ της στο χέρι: «Έτσι, κυριολεκτικά μπήκα μέσα, το κουβάλησα, ήμουν εντελώς συγκλονισμένη, συναισθηματικά φορτισμένη, έτρεμα και δεν το ευχαριστήθηκα. Ήμουν σχεδόν απολογητική, κάτι που είναι τόσο ανόητο. Μακάρι να μπορούσα να το είχα απολαύσει περισσότερο».

Στη συνέχεια, στην ησυχία του δωματίου του ξενοδοχείου της, η Kidman ήρθε αντιμέτωπη με την ανάγκη να ξαναβρεί τον έρωτα.

«Πήγα σπίτι και κατέληξα να παραγγείλω φαγητό από έξω και να το τρώω στο πάτωμα του Beverly Hills Hotel“, λέει. «Κάθισα στο πάτωμα του ξενοδοχείου τρώγοντας τηγανητές πατάτες και ένα μπιφτέκι με την οικογένειά μου και πήγα για ύπνο. Τότε ήταν που μου ήρθε η ιδέα. Είπα, πρέπει να βρω την αγάπη μου- χρειάζομαι μια αγάπη στη ζωή μου. Γιατί αυτό υποτίθεται ότι είναι όταν λες: Αυτό είναι δικό μας».

Η βραδιά των Όσκαρ τελείωσε με κλάματα. «Πήγα για ύπνο μόνη μου- ήμουν στο κρεβάτι πριν από τα μεσάνυχτα. Αν κέρδιζα ποτέ ξανά, σας το λέω, θα έμενα έξω για 24 ώρες».

Η Νικόλ Κίντμαν και η Σαϊεντολογία

Ο Τομ Κρουζ και η Νικόλ Κίντμαν ήταν ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του Χόλιγουντ τη δεκαετία του 90′. Υπήρξαν παντρεμένοι σχεδόν 11 χρόνια ενώ μαζί είχαν υιοθετήσει δυο παιδιά. Φως στο διαζύγο του ζευγαριού έριξε το βιβλίο «A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology», καθώς αποκάλυψε πως ο ηθοποιός του «Top Gun» ξεκίνησε να απομακρύνεται από την Σαϊεντολογία όταν γύριζε την ταινία «Μάτια Ερμητικά Κλειστά» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, με την Νικόλ Κίντμαν το 1997.

Ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα, ο Τομ Κρουζ αγνοούσε τις κλήσεις του επικεφαλής της Σαϊεντολογίας, Ντέιβιντ Μισκάβιτς. Τότε, εκείνος έστειλε ένα στέλεχος της εταιρίας στην Αγγλία ώστε να ελέγξει και να επαναφέρει τον ηθοποιό.

Το κίνημα της σαϊεντολογίας την θεωρούσε «κακή επιρροή».

Ο Τομ Κρουζ άρχισε να απομακρύνεται από την Νικόλ Κίντμαν αμέσως μετά και επέστρεψε πλήρως στον κόσμο της Σαϊεντολογίας. Τότε, το ζευγάρι άρχισε να απομακρύνεται.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Τομ Κρουζ είχε προτρέψει την Νικόλ Κίντμαν να γίνει μέλος της Σαϊεντολογίας πολλά χρόνια πριν. Εκείνη όμως, δεν ένιωθε ιδιαίτερη προθυμία για τα μαθήματα. Σύμφωνα με την Εκκλησία της Σαϊεντολογίας, το γεγονός πως ο πατέρας της Κίντμαν ήταν ψυχίατρος δεν βοηθούσε στο να αποδεχτεί την Εκκλησία.

«Αν δεν ήταν η κυρία Τομ Κρουζ, δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε υψηλά επίπεδα λόγω της οικογενειακής της σχέσης με την ψυχιατρική», αναφέρεται στο βιβλίο.

«Όταν ο Tομ και η Nικόλ χώρισαν, οι επικεφαλής της Σαϊεντολογίας ήταν χαρούμενοι που η αρνητική επιρροή της Nικόλ δεν απομάκρυνε πλέον τον Τομ», γράφει ο Ράιντερ. «Ο Κρουζ έκτοτε έγινε πιο ένθερμος στη δημόσια υποστήριξή του στη Σαηεντολογία και τον Μισκάβιτς».