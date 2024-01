«Δεν τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2024»

Νέος έτος με νέα δημοσκόπηση Deuschlandtrend για λογαριασμό της δημόσιας τηλεόρασης ARD, όμως όπως όλα δείχνουν με… παλιές κρίσεις, γνώριμα ερωτήματα και απαντήσεις μάλλον αναμενόμενες.

Αίσθηση προκαλεί πάντως ότι πλέον το 87% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο ρωσικός πόλεμος που συνεχίζει να μαίνεται στην Ουκρανία δεν θα τερματιστεί ούτε μέσα στο 2024, ενώ το 75% θεωρεί ότι η Ουκρανία ως κυρίαρχο κράτος είναι αυτή που θα πρέπει να αποφασίσει πότε θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με η Ρωσία.

Ενδιαφέρον όμως έχουν και όσα λένε οι πολίτες στη Γερμανία για τους όρους μιας μελλοντικής συνθηκολόγησης του Κιέβου με τη Μόσχα. Η Ουκρανία θέτει ως βασική προϋπόθεση για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία την πλήρη αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από το σύνολο της ουκρανικής επικράτειας.

Σύμφωνα με τη γερμανική δημοσκόπηση το 43% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Ουκρανία δεν θα πρέπει να κάνει καμία υποχώρηση σε εδαφικά ζητήματα. Το 44% ωστόσο θεωρεί ότι για να τερματιστεί ο πόλεμος, θα πρέπει η Ουκρανία να παραχωρήσει ορισμένες περιοχές στη Ρωσία – ο λόγος προφανώς για τις διαφιλονικούμενες ρωσόφωνες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας. Το 53% των ερωτηθέντων είναι υπέρ μιας μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ και το 44% υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πάντως την αποστολή περαιτέρω στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, με έμφαση στην αεράμυνα της χώρας.

Συγκεκριμένα η Γερμανία παρέδωσε ένα νέο σύστημα αεράμυνας Skynex, πυραύλους για το σύστημα αεράμυνας Iris-T, δύο ραντάρ τύπου TRML-4D, πυρομαχικά και πρόσθετα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού τύπου Marder

I thank Germany and @Bundeskanzler Olaf Scholz for the new military assistance package. It is timely and focused on our priorities, particularly air defense.

The advanced Skynex system and additional IRIS-T SLM missiles will strengthen our sky shield and save more lives. I am…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 4, 2024