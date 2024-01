Το κάλεσμα της Τζόρτζια Μελόνι στις Ιταλίδες για να συνδυάζουν την εργασία με τη μητρότητα

Η Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε τις γυναίκες της Ιταλίας να επιστρέψουν στα γραφεία τους, λέγοντας ότι αν η ίδια μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με μια 7χρονη κόρη, μπορούν και εκείνες να το καταφέρουν. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός με όρεξη και ζωντάνια επανήλθε μετά από μια περίοδο ασθένειας, καθώς μια μόλυνση στο αυτί της προκάλεσε ίλιγγο, για να παροτρύνει τις μητέρες της χώρας της να συνδυάσουν τη μητρότητα με την εργασία.

Η Μελόνι, το κόμμα της Οποίας Αδέλφια της Ιταλίας έχει θέσει ως προτεραιότητα του την αντιστροφή της μείωσης των γεννήσεων στη χώρα και την προώθηση της παραδοσιακής οικογένειας, δήλωσε ότι αν η ίδια και οι άλλες γυναίκες της παγκόσμιας ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένης της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μπορούν να συνδυάζουν καριέρα και παιδιά, το παράδειγμα τους μπορούν εύκολα να ακολουθήσουν οι Ιταλίδες μητέρες.

Προσωπικές δυσκολίες

Ερωτηθείσα σχετικά με την προώθηση της μητρότητας και της παραδοσιακής οικογένειας από το κόμμα της, η πρωθυπουργός της Ιταλίας δήλωσε σε τρίωρη συνέντευξη Τύπου τα εξής: «Αν μου ζητούσαν να επιλέξω μεταξύ του ρόλου της πρωθυπουργού και της κόρης μου, Τζινέβρα, δεν θα είχα καμία αμφιβολία, όπως κάθε άλλη μητέρα, διότι η μητρότητα δίνει κάτι που τίποτα άλλο δεν μπορεί να δώσει». Όμως η 46χρονη Μελόνι, η οποία χώρισε από τον σύντροφό της τον Οκτώβριο, αφού εκείνος καταγράφηκε να ζητά από δημοσιογράφο συνάδελφό του να κάνουν τρίο, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι η μητρότητα μπορεί ή πρέπει να εμποδίζει τις γυναίκες να διατηρήσουν μια θέση εργασίας ή ακόμα και να ακολουθήσουν μια καριέρα στον πολιτικό στίβο.

«Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει επτά παιδιά. Η Ρομπέρτα Μετσόλα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει τέσσερα παιδιά. Μπορείτε να το κάνετε», τους είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την Daily Mail. Ανάλογο κάλεσμα είχε κάνει και πριν από δυο εβδομάδες ο Έλον Μασκ, λέγοντας συγκεκριμένα ότι οι Ιταλίδες πρέπει να κάνουν περισσότερα παιδιά για να μην χαθεί η κουλτούρα της γειτονικής χώρας. Mόλις τον περασμένο μήνα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός εθεάθη στο COP28 να κρατάει μια θήκη τηλεφώνου με φράσεις όπως «I’ve got my back» (είμαι το στήριγμα του εαυτού μου) και «I give myself permission to take a break» (δίνω στον εαυτό μου άδεια να κάνω ένα διάλειμμα) που ίσως και να βοήθησαν στην απόφαση της εφημερίδας Libero να την χαρακτηρίσει πριν από την εορταστική περίοδο «άνδρα της χρονιάς».

Το επεισόδιο με τον πυροβολισμό

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες, η Μελόνι αντιμετωπίζει τις πολιτικές επιπτώσεις από την απερισκεψία ενός από τους πολιτικούς του κόμματός της, του Εμανουέλε Ποζόλο, 38 ετών, να βγάλει γεμάτο όπλο σε πάρτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με αποτέλεσμα κάποιος να πυροβοληθεί στο πόδι με το πιστόλι. Ερωτηθείσα σχετικά η Μελόνι δεν κατάφερε να κρύψει την απογοήτευσή της για όσα συνέβησαν και ξεκαθάρισε ότι ο Ποζόλο τέθηκε σε διαθεσιμότητα εν αναμονή της απόφασης της κομματικής επιτροπής για το περιστατικό.

Η κατοχή πυροβόλων όπλων στην Ιταλία ρυθμίζεται αυστηρά, ωστόσο το κόμμα της Μελόνι πρότεινε μόλις τον περασμένο μήνα να μειωθεί στα 16 χρόνια η ελάχιστη ηλικία για την απόκτηση άδειας για κυνηγετικό όπλο.