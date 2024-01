ΗΠΑ: Σκληρό βίντεο – Ξύλο στο μετρό με άνδρα να πέφτει στις γραμμές και να τον σκοτώνει το τρένο

Ένα σκληρό βίντεο, από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με δυο άνδρες να έρχονται στα χέρια σε σταθμό του μετρό και τον έναν από αυτούς να πέφτει στις γραμμές και να σκοτώνεται από διερχόμενο συρμό.

Στην αποβάθρα ενός σταθμού του μετρό, ένας άνδρας έχει στριμώξει έναν άλλον σε μια κολόνα. Μεταξύ τους είναι εμφανές ότι υπάρχει έντονη στιχομυθία.

Γρήγορα ο θυμός τους εκδηλώνεται με σωματική επαφή και αμέσως πιάνονται στα χέρια. Αρχίζουν να σπρώχνονται και δευτερόλεπτα μετά ο ένας από τους δύο δέχεται δυο γροθιές στο πρόσωπο.

Ο άνδρας ο οποίος δέχτηκε τα χτυπήματα, που είναι πιο μεγαλόσωμος από τον άλλον, οπισθοβατεί όντας αιφνιδιασμένος από τα πλήγματα στο κεφάλι, παραπατάει και πέφτει στις γραμμές του τρένου. Εκείνη τη στιγμή έρχεται ένας συρμός, ο οποίος σκοτώνει επί τόπου τον άνδρα.

Ο κόσμος που βρίσκεται στο σημείο, ουρλιάζει από το σοκ.

**VIEWER DISCRETION IS ADVISED***

**Video may be disturbing **

Philadelphia

Video surfaces of a fight on SEPTA’s subway platform at 34th and Market

A man is thrown onto the tracks in front of a moving train. The train could not be stopped in time and officials say the man… pic.twitter.com/pgROCDRYvX

— PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) January 5, 2024