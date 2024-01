Παίρνει πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού η Βιλερμπάν (pic)

Η Βιλερμπάν κατάφερε μετά από ένα σερί 10 ηττών στην Euroleague να επιστρέψει στις νίκες, επικρατώντας της Ζαλγκίρις Κάουνας με 93-79.

Ο Τόμας, ο οποίος αποδεσμεύτηκε πρόσφατα από την ισπανική Μπανταλόνα, με την φανέλα της οποίας μέτρησε φέτος 13,4 πόντους και 3 ριμπάουντ ανά αγώνα. Ο Ντεσόν Τόμας έχει πλούσια καριέρα στην Euroleague, καθώς έχει αγωνιστεί σε Ναντέρ, Μπαρτσελόνα, Μακάμπι, Εφές, Παναθηναϊκό, Μπάγερν και Αρμάνι.

Ο Τόμας σε ολόκληρη την καριέρα του στην Euroleague έχει κατά μέσο όρο 9,3 πόντους και 2,9 ριμπάουντ.

Ο Ντεσόν Τόμας έπαιξε στον Παναθηναϊκό από το 2018 έως το 2020 και κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο, ενώ στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης μεταξύ άλλων σε Μπάγερν Μονάχου, Αρμάνι Μιλάνο, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπαρτσελόνα και Αναντολού Εφές. Την πρώτη του χρονιά στον Παναθηναϊκό είχε μέσο όρο στην Euroleague 10.5 πόντους, με 55.7% στα δίποντα, 35.5% στα τρίποντα και 68.9% στις βολές, όπως επίσης 3.8 ριμπάουντ και 10.0 στο σύστημα αξιολόγησης. Την δεύτερη είχε 13.9 πόντους, με 56.6% στα δίποντα, 35.9% στα τρίποντα και 78% στις βολές, όπως επίσης 4.4 ριμπάουντ και 13.6 στο σύστημα αξιολόγησης.

Asvel Villeurbanne and Deshaun Thomas are in negotiations. ASVEL want a Power Forward who can shoot. Sources tell me and @Romain_Molina https://t.co/L4DFAd9DAl

— Luca D’Alessandro (@DAlessandro_LU) January 4, 2024