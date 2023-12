Τζον Πιλγκερ: Έφυγε από τη ζωή ο μάχιμος δημοσιογράφος

Ο διάσημος Αυστραλός δημοσιογράφος και δημιουργός ντοκιμαντέρ Τζον Πίλτζερ πέθανε σε ηλικία 84 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Χ αναφέρεται: «Ο Πίλτζερ είναι ο πιο διάσημος άνθρωπος που έχει δει ποτέ: «Με μεγάλη θλίψη η οικογένεια του Τζον Πίλτζερ ανακοινώνει ότι πέθανε χθες 30 Δεκεμβρίου 2023 στο Λονδίνο σε ηλικία 84 ετών».

«Η δημοσιογραφία και τα ντοκιμαντέρ του αποθεώθηκαν σε όλο τον κόσμο, αλλά για την οικογένεια του ήταν απλά ο πιο υπέροχος και αγαπητός μπαμπάς, παππούς και σύντροφος. Αναπαύσου εν ειρήνη».

It is with great sadness the family of John Pilger announce he died yesterday 30 December 2023 in London aged 84. His journalism and documentaries were celebrated around the world, but to his family he was simply the most amazing and loved Dad, Grandad and partner. Rest In Peace. pic.twitter.com/j90QTAPgzC

