Δηλητηριώδες φίδι εισέβαλε σε αγώνα τένις! (vid)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα τένις του Ντομινίκ Τιμ με τον Τζέιμς Μακέιμ, ένα δηλητηριώδες φίδι εισέβαλε στο court, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί για περίπου 40 λεπτά.

Το φίδι μήκους περίπου 50 εκατοστών που μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο εάν τον δαγκώσει, προκάλεσε πανικό με αποτέλεσμα να επιστρατευθεί ειδικός για να το απομακρύνει.

You cannot make this up: a 50cm eastern brown snake — considered the second most venomous snake in the world — interrupted the Thiem-McCabe qualifying battle in Brisbane 😳

— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) December 30, 2023