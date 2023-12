Νιγηρία: Στους 198 οι νεκροί από τη σφαγή στην πολιτεία Πλατό (Προσοχή, σκληρές εικόνες)

Ο απολογισμός σειράς επιθέσεων εναντίον χωριών στην πολιτεία Πλατό, στην κεντρική Νιγηρία, από το βράδυ του Σαββάτου ως το πρωί της Τρίτης, έγινε ακόμη βαρύτερος χθες Τετάρτη, έφθασε σχεδόν τους 200 νεκρούς (φωτογραφία, επάνω, από το X), ανακοίνωσαν οι αρχές.

Δεν ξεκαθάρισαν ποιοι ήταν οι δράστες. Στην περιοχή οι εντάσεις είναι πολλές τα τελευταία χρόνια, ορισμένες έχουν θρησκευτικές διαστάσεις. Οι επιθέσεις διαπράχθηκαν εν μέσω Χριστουγέννων.

Καταμέτρησα «148 χωρικούς που σφαγιάστηκαν εν ψυχρώ»

What is the reason @NigeriaGov @HQNigerianArmy don’t want to wipe out terrorists and their sponsors? Why Nigeria soldiers killed Vigilantes fighting terrorists? #PlateauMassacre 💔💔😭😭😭 pic.twitter.com/I3jIBZ7Dxy — Deborah😇😍 (@DebbySimon69) December 26, 2023

Ο πρόεδρος του κυβερνητικού συμβουλίου της Μπόκος, ο Μάντεϊ Κάσα, ανέφερε πως καταμέτρησε «148 χωρικούς (…) που σφαγιάστηκαν εν ψυχρώ», κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον αντιπρόεδρο της Νιγηρίας Κάσιμ Σιτέμα, στους οποίους προστίθενται «τουλάχιστον πενήντα νεκροί» στη γειτονική περιοχή Μπάρκιν Λάντι, σύμφωνα με τον Ντίξον Τσόλομ, αιρετό στο τοπικό κοινοβούλιο. Προηγούμενος απολογισμός αναφερόταν σε 163 νεκρούς.

«Σας ζητάμε ν’ αντισταθείτε στον πειρασμό να υποκύψετε στους διχασμούς και στη δηλητηριώδη ρητορική μίσους έναντι συμπολιτών σας όσο προσπαθούμε ν’ αποδώσουμε δικαιοσύνη και να εγγυηθούμε την ασφάλειά σας», δήλωσε χθες ο αντιπρόεδρος Σιτέμα απευθυνόμενος σε αντιπροσωπεία των τοπικών αρχών και σε εκτοπισμένους.

Has any of your GOs, Pastors, Bishops, Head or Lead Pastors condemned the killing in Plateau 🤷🏿‍♂️ They’re busy planning for crossover night with their fake prophecies.#PlateauMassacre pic.twitter.com/aYXqQ46jQ4 — SHIELD (@edeh_ogbodo) December 26, 2023

«Οχι λιγότερα από 20 χωριά» υπέστησαν επιθέσεις από το βράδυ του Σαββάτου ως το πρωί της Δευτέρας, είπε ο Μάντεϊ Κάσα, υπογραμμίζοντας πως ήταν «συντονισμένες». Μίλησε ακόμη για «500 τραυματίες και χιλιάδες εκτοπισμένους».

«Δολοφονήθηκε πολύς κόσμος»

Πολλά θύματα ενταφιάστηκαν προχθές Τρίτη. Επρόκειτο για «150 ανθρώπους», ανέφερε ο Τίμοθι Νούαν, αντιπρόεδρος της νιγηριανής εκκλησιαστικής οργάνωσης COCIN.

«Δολοφονήθηκε πολύς κόσμος, σκότωσαν ανθρώπους λες και ήταν ζώα, εν ψυχρώ, μερικούς μέσα στα σπίτια τους, άλλους έξω. Σήμερα (σ.σ. προχθές) κηδέψαμε κάπου 150 (θύματα) σε όλη την περιοχή», είπε.

145 KILLED AS BANDITS ATTACK 23 PLATEAU VILLAGES. No fewer than 145 persons are said to have been killed in bandits’ attacks on 23 villages in Plateau State. Ika of Africa #PlateauMassacre Alaigbo Fulanis Anambra pic.twitter.com/EtrigdaKDw — Nwanchor Chibuike Nwanchor (@NCNwanchor) December 27, 2023

Ο υποστράτηγος Αμπντουσαλάμι Αμπουμπακάρ, παρών σε μια από τις κηδείες σε ομαδικό τάφο, στο χωριό Μαϊγιάνγκα, στην Μπόκος, αναγνώρισε πως οι δυνάμεις ασφαλείας δυσκολεύτηκαν ν’ αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

«Ως τις τέσσερις το πρωί (την παραμονή των Χριστουγέννων), λάβαμε 36 κλήσεις. Αδυνατούσαμε να αντεπεξέλθουμε (σε όλες). Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα, πολύ χειρότερα», είπε ο ανώτερος αξιωματικός σε χωρικούς.

One man, just one man was murdered and it led to the #BlackLivesMatter movement that shook the world. The shocking thing is Nigerians joined in the protest ooo. Now, 100+ lives were wasted in Plateau and nothing shake..Omo!!!!#PlateauMassacre https://t.co/lPKzz4y6R4 — Uwaila (@omo_duchess) December 26, 2023

Προχθές ο νιγηριανός πρόεδρος Μπόλα Αχμεντ Τινούμπου διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας «να επέμβουν αμέσως» στην περιοχή, να βρουν και «να συλλάβουν τους δράστες», αφού καταδίκασε «σθεναρά τις επιθέσεις», σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του.

Δοκιμάζονται σκληρά

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Πλατό, ο Κέιλεμπ Μουφτγουάνγκ, κάλεσε επίσης να συλληφθούν «οι υπεύθυνοι γι’ αυτές τις ειδεχθείς ενέργειες» προχθές.

When we talk about the aisle shouting ALLAH AKBAR before ending lives, it seems as if it’s mere hate on Islam. There have been series of killings in Nigeria, in the middle belt, #PlateauMassacre Kaduna massacre and displacement of Christians by Islamist terrorists.@visegrad24… https://t.co/RZcX5imlFb — DanielOsita_j 다니엘 오시타 แดเนียล โอซิตา (@Leedani7) December 27, 2023

Οι πληθυσμοί της βορειοδυτικής και της κεντρικής Νιγηρίας για χρόνια δοκιμάζονται σκληρά εξαιτίας της δράσης τζιχαντιστικών οργανώσεων, πάνοπλων συμμοριών κακοποιών που λεηλατούν, απαγάγουν για λύτρα και δολοφονούν, καθώς και επιθέσεων και πράξεων αντεκδίκησης μεταξύ κτηνοτρόφων και γεωργών που ανταγωνίζονται για τους ολοένα πιο δυσεύρετους πόρους, τη γη και το νερό.

Την πολυδιάστατη κρίση, ασφαλείας και ανθρωπιστική, επιτείνουν η κλιματική αλλαγή και η πληθυσμιακή έκρηξη στη χώρα 215 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο πρόεδρος της Νιγηρίας Τινούμπου, που ανέλαβε τον Μάιο, δηλώνει, όπως κι ο προκάτοχός του, πως η αντιμετώπιση της ανασφάλειας αποτελεί προτεραιότητά του.

Πηγή: ΑΠΕ