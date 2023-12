Οι καλύτερες στιγμές του παραλίγο… τριπλού Αντετοκούνμπο κόντρα στους Νετς (vid)

Οι Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε σε μεγάλα κέφια, οι Μπακς πάσαραν και σούταραν εξαιρετικά και κάπως έτσι επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας με 122-144 των Νετς στο Μπρούκλιν.

Season-high με 41 ασίστ για 51 καλάθια για τους Μπακς, ενώ σούταρε εξαιρετικά και από μακρινή απόσταση (23/51 τρίποντα, 45.1%), την ώρα που ο Greek Freak πλησίασε το triple-double, καθώς είχε 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

A near triple-double on 83% shooting in 30 minutes.

32 PTS | 10 REB | 8 AST | 2 BLK pic.twitter.com/qMyUHppp8o

