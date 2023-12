Γιατί η Σερ ζητάει την πλήρη κηδεμονία του 47χρονου γιου της

Δύσκολες οικογενειακές στιγμές για τη Σερ, η οποία έχει ξεκινήσει τις νομικές διαδικασίες για να αποκτήσει την κηδεμονία της περιουσίας του γιου της, Elijah Blue Allman, λόγω ανησυχιών σχετικά με τους αγώνες του με τον εθισμό. Ο ίδιος ο Elijah είχε παραδεχτεί στο παρελθόν ότι πάλευε με τη χρήση ναρκωτικών και τον εθισμό, συμπεριλαμβανομένης μιας περιόδου χρήσης παυσίπονων, ηρωίνης και μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ.

Τα νομικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Page Six αποκαλύπτουν το αίτημά της να γίνει ο μοναδικός κηδεμόνας, επικαλούμενη ανησυχίες για την ανικανότητα του Elijah να φροντίσει τον εαυτό του ή να διαχειριστεί τα οικονομικά του, εξαιτίας της χρήσης ναρκωτικών.

Στα έγγραφα που κατατέθηκαν, η 77χρονη τραγουδίστρια αναφέρει πως ο γιος της αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας του, τα οποία τον εμποδίζουν να διαμορφώσει ή να εκφράσει προτιμήσεις.

Επιπλέον, τονίζει την ανησυχία της ότι οποιαδήποτε χρήματα δοθούν στον 47χρονο γιο της, θα δαπανηθούν σε ναρκωτικά, αφήνοντάς τον χωρίς πόρους για να συντηρηθεί και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του. Η Σερ σημειώνει ότι το ετήσιο εισόδημα του Elijah ανέρχεται σε 120.000 δολάρια, ενώ λαμβάνει και χρήματα από ένα καταπίστευμα που άφησε ο αείμνηστος πατέρας του, Gregg Allman.

