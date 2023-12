Χάιντι Κλουμ: Ο σέξι χορός υπό τους ήχους του «All I Want for Christmas Is You»

Η Χάιντι Κλουμ και ο σύζυγός της Τομ Κάουλιτζ γιόρτασαν την περίοδο των Χριστουγέννων στην Καραϊβική, με την ίδια να δίνει στους θαυμαστές της μια γεύση από τις χριστουγεννιάτικες γιορτές τους.

Η κριτής του «America’s Got Talent» συνηθίζει να ντύνεται σύμφωνα με το χριστουγεννιάτικο πνεύμα, κάτι που αποδεικνύεται και από τις αναρτήσεις της στο Instagram, μπαίνοντας έτσι, στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα.

Αποφάσισε, λοιπόν, να ανεβάσει στον προσωπικό της λογαριασμό ένα βίντεο που φαίνεται να χορεύει υπό τους ήχους του «All I Want for Christmas Is You» της Μαράϊα Κάρεϊ.

Συγκεκριμένα, το 50χρονο σούπερ μόντελ επέλεξε ένα σατέν μπορντό κόκκινο πουκάμισο με κουμπιά που άφησε ξεκούμπωτα για να δείξει το μαύρο αστραφτερό σουτιέν της, που συνδύασε με μια αστραφτερή μίντι φούστα.

Η Χάιντι Κλουμ έδειξε ένα κοντινό πλάνο της εμφάνισής της, καθώς χορεύει με το «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ. Όπως φαίνεται στην ανάρτησή της, το μοντέλο εμφανίζεται να οδηγεί ένα κάμπριο αυτοκίνητο ενώ βιντεοσκοπεί τον εαυτό της χορεύοντας στην κάμερα και παίζοντας με τα μαλλιά της.

Μάλιστα, το μοντέλο ανέβασε και μία φωτογραφία με τον σύζυγό της, στην οποία περιβάλλονται από πολλά μπαλόνια με κόκκινες καρδιές, ποζάροντας δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Δείτε την ανάρτηση

Το διάσημο μοντέλο και ο μουσικός ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου πριν από 4 χρόνια, το 2019 σε μία εντυπωσιακή τελετή. Μέχρι και σήμερα, παραμένουν το ίδιο ερωτευμένοι και σε κάθε τους ευκαιρία εκφράζουν ο ένας στον άλλο την αγάπη τους.

Οι δύο τους δεν είναι λίγες οι φορές που ποζάρουν και αποκαλύπτουν πιο προσωπικές στιγμές τους.

Ανάμεσα στις τρυφερές φωτογραφίες, που τους δείχνουν να ανταλλάσσουν φιλιά, η Χάιντι Κλουμ δημοσίευσε κι ένα στιγμιότυπο, στο οποίο ποζάρουν και οι δύο γυμνοί μπροστά από τον καθρέφτη, ενώ το φόντο στολίζουν κόκκινα μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς.