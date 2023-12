Νετανιάχου: Επίθεση στον Ερντογάν – «Είναι ο τελευταίος που μπορεί να μας κάνει ηθικό κήρυγμα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων και φυλακίζει δημοσιογράφους όπως τόνισε ο Νετανιάχου, είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει ηθικό κήρυγμα σε άλλους.

«Ο Ερντογάν διαπράττει γενοκτονία των Κούρδων, έχει σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ φυλάκισης δημοσιογράφων που ασκούν κριτική στην κυβέρνησή του και είναι ο τελευταίος που μπορεί να μας κάνει μαθήματα ηθικής», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι «ο ισραηλινός στρατός πολεμά την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», ενώ ο Ερντογάν «την επαινεί και φιλοξενεί ανώτερους αξιωματούχους της».

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο Ερντογάν δήλωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση στην Άγκυρα, ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτό που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάνει με τις επιθέσεις στη Γάζα και αυτό που έκανε ο Χίτλερ, παραβάλλοντας τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Γάζας με τη μεταχείριση των Εβραίων από τους Ναζί.

«Κατά ποιον τρόπο είσαι διαφορετικός από τον Χίτλερ;… Αυτά που κάνει ο Νετανιάχου είναι λιγότερα από αυτά που έκανε ο Χίτλερ; Όχι», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Erdogan: Netanyahu is no different than Hitler

