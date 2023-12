Πυροβολισμοί στην Πράγα: Αυτός είναι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης

Εν μέσω χριστουγεννιάτικου κλίματος και λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, ο 24χρονος David Kozak έσπειρε τον θάνατο, δολοφονώντας 14 ανθρώπους, ανοίγοντας πυρ στο Πανεπιστήμιο της Πράγας, ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ανάμεσα στους 15 νεκρούς, είναι και ο θάνατος του δράστη.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στον τέταρτο όροφο του κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Καρόλου.

«Μισώ τον κόσμο και θέλω να αφήσω όσο το δυνατόν περισσότερο πόνο»

Σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τους πυροβολισμούς, μερικοί μαθητές σκαρφάλωσαν από τα παράθυρα και κούρνιασαν στην προεξοχή.

Τραγικό είναι το περιστατικό με ένα κορίτσι που δεν μπόρεσε να κρατήσει τα χέρια της και έπεσε, με αποτέλεσμα να γίνει ένα από τα θύματα της επίθεσης

Στις ακόλουθες φωτογραφίες διακρίνεται ο δράστης:

To «ημερολόγιο» της φρίκης

Σοκ προκαλεί επίσης το γεγονός ότι ο 24χρονος είχε δημιουργήσει ομάδα στο Telegram στο οποίο έλεγε λεπτομερώς τι πρόκειται να κάνει.

Ένα μήνυμά του έγραφε:

«Θα ήθελα να συστηθώ, το όνομά μου είναι David.

Θέλω να προχωρήσω σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο και ίσως αυτοκτονία, η Alina Afanaskina* με έχει βοηθήσει πάρα πολύ.

Πάντα ήθελα να σκοτώνω, πίστευα ότι θα γινόμουν μανιακός στο μέλλον. Τότε, όταν ο Ilnaz έκανε τους πυροβολισμούς, συνειδητοποίησα ότι ήταν καλύτερο να κάνω μαζικές δολοφονίες παρά κατά συρροήν δολοφονίες)

(σ.σ.: οι Alina Afanaskina και Ilnaz είναι δράστες μαζικών επιθέσεων)

«Απλά με μισούν, με μισούν και θα με μισούν. Δεν δίνω δεκάρα γιατί είναι αμοιβαίο» ανέφερε στο ημερολόγιο του ενώ σε άλλο σημείο φαίνεται να γράφει «Μισώ τον κόσμο και θέλω να αφήσω όσο το δυνατόν περισσότερο πόνο».

Στο τελευταίο του μήνυμα στις 19 Δεκεμβρίου έγραφε: «Έχω βουητό στα αυτιά μου. Είναι σαν γαμ***ες πυγολαμπίδες. Ήθελα να ξεριζώσω τα αυτιά μου».

Σοκαρισμένη η διεθνής κοινότητα

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Πετρ Φιάλα ακύρωσε το πρόγραμμά του λόγω των πυροβολισμών στη φιλοσοφική σχολή και μεταβαίνει στην Πράγα, προτρέποντας τους πολίτες να σεβαστούν τις συστάσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Vzhledem k tragickým událostem na pražské filozofické fakultě jsem zrušil pracovní program na Olomoucku a jedu zpět do Prahy. Jsem v kontaktu s ministrem vnitra a PČR. Prosím všechny občany, aby respektovali doporučení složek IZS. — Petr Fiala (@P_Fiala) December 21, 2023

Ο πρόεδρος της Τσεχίας, Petr Pavel, δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένος από τα γεγονότα στη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου Charles».

«Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», είπε, ευχαριστώντας τους πολίτες που σεβάστηκαν τις οδηγίες των δυνάμεων ασφαλείας.

Jsem šokován událostmi na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Chtěl bych vyjádřit hlubokou lítost a upřímnou soustrast rodinám a příbuzným obětí, které si střelba vyžádala. Chci poděkovat občanům, že respektují pokyny bezpečnostních složek a poskytují maximální součinnost. — Petr Pavel (@prezidentpavel) December 21, 2023

Ηγέτες από όλη την Ευρώπη εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για το αιματηρό περιστατικό

The news from Prague is absolutely heartbreaking. We are thinking about all those who lost loved ones and hoping for a quick recovery for those injured. Belgium conveys its sincere condolences to the people of the Czech Republic and @P_Fiala — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) December 21, 2023

Terrible news from Prague about the deadly shooting at Charles University. My thoughts are with the victims and their loved ones, and I have conveyed my sympathy to Prime Minister @P_Fiala. — Mark Rutte (@MinPres) December 21, 2023

⚫️ On behalf of the people and Government of #Latvia, I express my sincere condolences to @P_Fiala and the people of #Czechia after the mass shooting at @CharlesUniPRG in Prague. I stand with Czechia and wish a speedy recovery to all injured. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) December 21, 2023

«Ανούσια βαρβαρότητα»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχολίασε το μακελειό στην Πράγα, στέλνοντας τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων.

«Είμαι συγκλονισμένη από την παράλογη βαρβαρότητα των πυροβολισμών που κόστισαν πολλές ζωές στην Πράγα σήμερα. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους τους Τσέχους. Στεκόμαστε δίπλα σας και θρηνούμε μαζί σας», έγραψε.