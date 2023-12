Αργεντινή: Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους για το σχέδιο λιτότητας του προέδρου Μιλέι

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες την Τετάρτη για να διαμαρτυρηθούν κατά των οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης, στην πρώτη πραγματική δοκιμασία για τον νέο πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Ο Μιλέι, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις αρχές του μήνα με την υπόσχεση να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες, ανακοίνωσε σαρωτικά σχέδια για τη μεταρρύθμιση της οικονομίας και την καταστολή των διαδηλώσεων τις τελευταίες ημέρες, δημιουργώντας μια πιθανή σύγκρουση με κοινωνικές ομάδες που έχουν δεσμευτεί να αντιταχθούν στη «θεραπεία σοκ» του.

Ο Μιλέι ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα υποτίμηση του νομίσματος πέσο κατά 54%, περικοπές στις επιδοτήσεις και κλείσιμο ορισμένων υπουργείων, τα οποία, όπως είπε, είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της οξείας οικονομικής κρίσης της Αργεντινής.

Εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας, οι διαδηλωτές, με επικεφαλής ομάδες που εκπροσωπούν τους ανέργους, κατευθύνθηκαν προς την κεντρική πλατεία Plaza de Mayo, ένα ιστορικό σημείο συνάντησης μπροστά από το προεδρικό μέγαρο, για να απαιτήσουν μεγαλύτερη οικονομική στήριξη για τους φτωχούς. Οι αρχές κατεύθυναν τους διαδηλωτές μακριά από τους δρόμους και στα πεζοδρόμια ώστε να μπορεί να περνάει η κυκλοφορία.

🚨Thousands of people took the streets of Buenos Aires to protest against the government’s economic shock measures, in the first real test for Argentina’s new libertarian president, Javier Milei 👀pic.twitter.com/LsxXsv1mwv

— WORLD AT WAR (@World_At_War_6) December 21, 2023