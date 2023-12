Υπόθεση Μπελέρη: Ο Ράμα τον αναγνωρίζει ως εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας – Διάδρομος για την επίλυση του θέματος

Θετική εξέλιξη για την επίλυση του ζητήματος του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη θεωρείται το σκεπτικό της σημερινής απόφασης του αλβανικού δικαστηρίου και η αποδοχή του από τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας αναφέρει ότι «από την ανάγνωση της αιτιολογημένης απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος σχετικά με την άρνηση της άδειας ορκωμοσίας στον εκλεγμένο δήμαρχο της Χιμάρας», θεωρεί σημαντικό να επισημάνει τρία σημεία: «Η άρνηση της άδειας ορκωμοσίας υπό τις συνθήκες της προφυλάκισης από τη Γενική Διεύθυνση Φυλακών αποτελεί τελικά νομικά ορθή στάση. Ομοίως, η απόρριψη του αιτήματος από το Δικαστήριο είναι σαφώς διατυπωμένη και εύκολα κατανοητή».

From the reading of the reasoned decision of the special Court on Corruption and Organized Crime regarding the denial of the swearing-in permit for the elected mayor of Himara, I find it important to publicly highlight the following:

1. The denial of the swearing-in permit under…

— Edi Rama (@ediramaal) December 21, 2023