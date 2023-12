Το 10-4-1 της Ρεάλ, τα «ζόρια» της Παρί και η αήττητη Μπαρτσελόνα (pics)

Σπουδαίες αναμετρήσεις ανάμεσα σε μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ανέδειξε η κλήρωση για τη φάση των «16» του Champions League.

Νάπολι – Μπαρτσελόνα, Πόρτο – Άρσεναλ, Παρί Σεν Ζερμέν – Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ίντερ – Ατλέτικο Μαδρίτης, Αϊντχόφεν – Ντόρτμουντ, Λάτσιο – Μπάγερν Μονάχου, Κοπεγχάγη – Μάντσεστερ Σίτι και Λειψία – Ρεάλ Μαδρίτης είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16».

Οι πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 13-14 και 20-21 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς στις 5-6 και 12-13 Μαρτίου του 2024.

Ζευγάρια από τα οποία προκύπτουν ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία.

10-4-1 η Ρεάλ, αλλά…

Η Ρεάλ Μαδρίτης κληρώθηκε με την Λειψία, με τη Βασίλισσα στα τελευταία 15 ματς με γερμανικές ομάδες να έχει απολογισμό 10 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις μια ήττα. Αυτή η ήττα, όμως, ήταν από την Λειψία. Το παιχνίδι είχε διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2022 και ήταν στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων. Ηταν για την 5η αγωνιστική και η Λειψία είχε νικήσει με 3-2. Για τη γερμανική ομάδα είχαν σκοράρει οι Γκβάρντιολ (13’), Νκουκού (18’) και Βέρνερ (81’), ενώ για τη Ρεάλ είχαν βάλει γκολ οι Βινίσιους (44’) και Ροντρίγκο (90+4’).

1 – Real Madrid have lost just one of their last 15 matches against German opponents in the @ChampionsLeague (W10 D4), precisely against Leipzig in October 2022 (2-3). Known. pic.twitter.com/VzTBJ8ITar — OptaJose (@OptaJose) December 18, 2023

10 ήττες σε 25 ματς

Η Παρί στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει την Σοσιεδάδ, με τη γαλλική ομάδα να είναι το φαβορί, αλλά να μην έχει καθόλου καλή παράδοση απέναντι σε ισπανικούς συλλόγους. Μέχρι τώρα έχει παίξει 24 φορές απέναντι σε ισπανική ομάδα σε επίπεδο Champions League και έχει απολογισμό 7 νίκες, 7 ισοπαλίες και 10 ήττες. Κόντρα στη Σοσιεδάδ θέλει να βελτιώσει το ρεκόρ της και να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

25 – This will be Paris SG’s 25th Champions League match against Spanish opposition, with a record of seven wins, seven draws and ten losses. Danger. pic.twitter.com/HDQkWpM0mR — OptaJean (@OptaJean) December 18, 2023

Αήττητη η Μπαρτσελόνα

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγάρια είναι αυτό της Μπαρτσελόνα με τη Νάπολι, με τους Μπλαουγκράνα να είναι αήττητοι απέναντι στην ιταλική ομάδα. Οι σύλλογοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι τέσσερις φορές. Δύο σε επίπεδο Champions League και δύο σε Europa League. Σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια η Μπαρτσελόνα μετράει δύο νίκες και δύο ισοπαλίες.

4 – Barcelona are unbeaten in their four games against Napoli in european competition (W2 D2), two in Champions League and two in Europa League. Favourite. pic.twitter.com/SPugGzo8kF — OptaJose (@OptaJose) December 18, 2023

Πρώτη φορά μετά το 2009/2010

Η Ιντερ κληρώθηκε με την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα φτάσει – τουλάχιστον – τα τέσσερα παιχνίδια στο φετινό Champions League απέναντι σε ισπανικές ομάδες, καθώς στη φάση των ομίλων είχε αντιμετωπίσει τη Σοσιεδάδ. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά μετά το 2009/2010 που οι Νερατζούρι θα δώσουν τέσσερα παιχνίδια την ίδια σεζόν με ισπανικές ομάδες στο Champions League, καθώς τότε είχαν κοντραριστεί σε τέσσερα ματς με την Μπαρτσελόνα. Σε ομίλους και ημιτελικά.

4 – #Inter will play 4 games against Spanish sides in the same UEFA Champions League edition for the first time since 2009/10 (in that case all 4 matches vs Barcelona). Fate.#UCLdraw #AtleticoMadrid — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 18, 2023

Επιστροφή

Η Αϊντχόφεν στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει την Ντόρτμουντ, με τον προπονητή της ολλανδικής ομάδας, Πέτερ Μπος, να επιστρέφει στη Βεστφαλία και να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του. Μάλιστα, ο Μπος είναι μοναδικός προπονητής στην ιστορία της γερμανικής ομάδας που δεν είχε νικήσει σε αγώνα του Champions League (0-2-4).