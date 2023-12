Ο Πύργος του Πειραιά

Τη δεκαετία του ’70 η ανέγερσή του φιλοδοξούσε να το μετατρέψει σε ορόσημο σε ένα λιμάνι, μάλιστα, που εκείνη την εποχή άλλαζε ραγδαία και εξελισσόταν σε διεθνή κόμβο για τη ναυτιλία και τις μεταφορές. Σχεδόν μισό αιώνα μετά ο Πύργος Πειραιά αποκτά σιγά σιγά την αίγλη που τελικά ποτέ δεν είχε.

Τα περίπου 34.600 τετραγωνικά μέτρα του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά (Πύργος Πειραιά, στην πλειονότητά τους έμειναν ανεκμετάλλευτα από το 1972, χρονιά κατασκευής του. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, το 1968 ο τότε δήμαρχος της πόλης, Αριστείδης Σκυλίτσης, είχε κατεδαφίσει την ιστορική παλιά αγορά του Πειραιά και παραχώρησε την έκταση για να γίνει ο Πύργος. Ωστόσο, η εικόνα από τον τρίτο όροφο και πάνω ήταν αποκαρδιωτική για όποιον έμπαινε την περασμένη δεκαετία στον Πύργο: Κενοί χώροι που μετά τα δύο πρώτα χρόνια της ανέγερσης του κτιρίου, είχαν παραμείνει σε ημιτελές στάδιο.

Η…σωτηρία του Πύργου Πειραιά, του πιο φιλόδοξου κατασκευαστικού έργου στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1970, ήρθε τον Ιούλιο του 2020, μετά από ανακίνηση του ζητήματος από τη δημοτική αρχή Μώραλη.

Το ανακαινισμένο κτήριο των 22 ορόφων, το οποίο υψώνεται 88 μέτρα πάνω από τη θάλασσα φιλοδοξεί πλέον να μετατραπεί σε ένα αρχιτεκτονικό τοπόσημο, στην αφετηρία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στην καρδιά του μεγαλύτερου επιβατικού λιμανιού της Ευρώπης, που αντιπροσωπεύει τις πιο καινοτόμες, τελευταίας τεχνολογίας «πράσινες» πρακτικές.

«Η αξιοποίηση του Πύργου Πειραιά είναι ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα της σημερινής Δημοτικής Αρχής, για το οποίο νιώθω ιδιαίτερα υπερήφανος. Αποδείξαμε ως Δημοτική Αρχή ότι με σχέδιο, θέληση, επιμονή και σκληρή δουλειά, τα αδύνατα γίνονται δυνατά, καθώς μετά από 47 χρόνια από την αρχική κατασκευή του, ο Πύργος «ζωντανεύει»! Δημιουργήσαμε, μαζί με την Piraeus Tower, ένα ξεχωριστό τοπόσημο μοναδικής αισθητικής, ένα περιβαλλοντικά σύγχρονο κτήριο. Το 2024 θα είναι μια χρονιά ορόσημο για την πόλη, καθώς ο Πύργος έχει «αναγεννηθεί», με την εξωτερική του όψη να έχει πλέον ολοκληρωθεί και με την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του να πραγματοποιείται την 1η Μαρτίου. Χαίρομαι, λοιπόν, και για την ταχύτητα που υλοποιείται το έργο καθώς και για την ποιότητα της κατασκευής του. Μια ακόμη σημαντική παράμετρος είναι πως θα αποφέρει έσοδα στον Δήμο, περίπου 1.200.000 ετησίως, τα οποία θα αξιοποιηθούν σε αναπτυξιακά έργα και αναπλάσεις στην πόλη μας, ενώ στον Πύργο θα απασχολούνται περίπου 2.500 εργαζόμενοι. Ο Πύργος του Πειραιά, ταυτισμένος με τη νεότερη ιστορία της πόλης, αποτελεί ορόσημο ανάπτυξης και έργο πνοής όχι μόνο για τον Πειραιά, αλλά και για την χώρα. Το σπουδαίο αυτό έργο αναμφίβολα συμβάλλει στην αισθητική και εμπορική αναβάθμιση του Πειραιά, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την πόλη μας», δηλώνει στο City Hub ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Τον Μάρτιο, λοιπόν, του 2024 οι ενοικιαστές του Πύργου – εθνικές και πολυεθνικές εταιρείες – θα εγκατασταθούν στους ορόφους του Πύργου. Σημειώνεται δε, πως θα είναι ο πρώτος ψηφιακός και βιοκλιματικός ουρανοξύστης της χώρας που θα λάβει την ανώτατη πιστοποίηση Platinum, κατά το διεθνές πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), αλλά και WELL (WELL Building Standard) που επικεντρώνεται στην υγεία, ευεξία και παραγωγικότητα των χρηστών του κτιρίου. Αξίζει να αναφερθεί πάντως πως με την πλήρη λειτουργία του Πύργου, ο δήμος αναμένει ετήσια έσοδα περίπου 1,2 εκατ. ευρώ από φόρους και δημοτικά τέλη, που θα αποτελέσουν, σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, μια τονωτική ένεση στα ταμεία του.

Ο Πύργος φόρεσε τα…γιορτινά του

Λίγα 24ωρα πριν την ανανέωση της θητείας της δημοτικής Αρχής Μώραλη, πραγματοποιήθηκε η εντυπωσιακή φωταγώγηση του Πύργου του Πειραιά, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά, «Χριστούγεννα στον Πειραιά, Γιορτές στις Γειτονιές».

Για 4η συνεχόμενη χρονιά η Piraeus Tower και ο δήμος Πειραιά παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα, γεμάτο λάμψη και φως, λίγους μόλις μήνες πριν ανοίξει επίσημα τις πόρτες του και υποδεχθεί ενοίκους και επισκέπτες.

Μάλιστα, την περασμένη Πέμπτη το έναυσμα για τη φωταγώγηση δόθηκε όχι από σημείο εκτός του κτιρίου – όπως γινόταν τις τρεις προηγούμενες χρονιές – αλλά από τη… βεράντα του Πύργου, στον 3ο όροφο.

Η «αναγέννηση» του Πύργου Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής γιορτάζεται τα Χριστούγεννα με το light art installation «Rebirth», όπου αλληλουχίες χρωμάτων και φωτεινών εντάσεων αναπτύσσονται σε όλα τα πτερύγια του κτιρίου. O φωτεινός Πύργος θα λάμπει κάθε βράδυ έως τις 6 Ιανουαρίου ενώ στο τέλος της εορταστικής περιόδου, το Rebirth θα μετασχηματιστεί στο μόνιμο λευκό φωτισμό του Πύργου Πειραιά, ο οποίος έχει μελετηθεί με ιδιαίτερη περιβαλλοντική υπευθυνότητα: Πολύ ήπιες εντάσεις λευκού φωτισμού θα διαγράφουν τις όψεις κάθε βράδυ με προστασία για τη φωτορύπανση και ενεργειακή κατανάλωση τόσο χαμηλή όσο ο κλιματισμός ενός μικρού διαμερίσματος.

*Της Εύης Σαλτού