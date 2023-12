Ντέμι Λοβάτο: Είπε το «ναι» στην πρόταση γάμου του συντρόφου της

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ντέμι Λοβάτο και ο Καναδός μουσικός Jordan Lutes αρραβωνιάστηκαν. Το ζευγάρι επιβεβαίωσε την είδηση στους λογαριασμούς του στο Instagram, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.

Συγκεκριμένα η Lovato έγραψε στην ανάρτησή της: «… Η χθεσινή νύχτα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα παντρευτώ τον έρωτα της ζωής μου. Σ’ αγαπώ μωρό μου».

Ο αγαπημένος της ανέφερε, επίσης, στο Instagram: «Χθες ζήτησα από την καλύτερή μου φίλη να με παντρευτεί και εκείνη είπε ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εσένα και δόξα τω Θεώ τώρα δεν θα χρειαστεί να το κάνω ποτέ. Αισθάνομαι ότι είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο. Είμαι τόσο ερωτευμένος μαζί σου».

Ο δημιουργός έκανε την πρόταση γάμου με ένα διαμαντένιο μονόπετρο δαχτυλίδι αρραβώνων σε σχήμα αχλαδιού, από το πολυτελές κοσμηματοπωλείο Material Good στη Ν. Υόρκη.

Έπειτα από μια «προσωπική και οικεία πρόταση γάμου», το ζευγάρι γιόρτασε τον αρραβώνα στο Craig’s, ένα από τα αγαπημένα τους εστιατόρια στο Λος Άντζελες, με τις οικογένειές τους.

