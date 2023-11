Η Adele το παραδέχτηκε – Παντρεύτηκε κρυφά τον Rich Paul

Μετά τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα, η Adele φέρεται να παραδέχτηκε τον κρυφό της γάμο με τον Rich Paul.

Η τραγουδίστρια του Someone Like You φέρεται, σύμφωνα με τη Mirror, να επιβεβαίωσε τον γάμο τους στο κωμικό show του καλού της φίλου Alan Carr στο Λος Άντζελες. Δύο μέλη του κοινού επιβεβαίωσαν την είδηση στο Deuxmoi.

«Ήμουν στο show του Alan Carr στο Λος Άντζελες απόψε και η Adele ήταν στο κοινό. Ο Alan ρώτησε το πλήθος αν κάποιος παντρεύτηκε πρόσφατα. Η Adele φώναξε ΕΓΩ!» ανέφερε μία πηγή.

Άλλο μέλος του κοινού επανέλαβε την ίδια ιστορία και πρόσθεσε «σούπερ χαριτωμένη και σούπερ γλυκιά, αλλά έφυγε λίγο πριν τελειώσει».

«Ήμουν στις παραστάσεις του Alan Carr. Ήταν ένας πολύ μικρός και οικείος χώρος, ίσως 75 άτομα.

Η Adele καθόταν ακριβώς πίσω μου με έναν φίλο της και περνούσε πολύ καλά. Η ασφάλειά της μπήκε μόνο για να της φέρει σνακ.

Δεν την ένοιαζε αν ο κόσμος ήξερε ότι ήταν εκεί. Όταν ο Carr ρώτησε αν κάποιος παντρεύτηκε πρόσφατα, φώναξε εγώ», σημείωσε άλλη πηγή.

Τα υπονοούμενα της Adele

Ήταν πριν από λίγο καιρό που μια ατάκα που χρησιμοποίησε η βραβευμένη τραγουδίστρια για την σύντροφό της Rich Paul πυροδότησε τις φήμες πως το λαμπερό ζευγάρι έχει επισημοποιήσει τη σχέση του.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με την DailyMail, όταν μια θαυμάστρια φώναξε «θα με παντρευτείς;» στην Adele στη διάρκεια συναυλίας της στο Λας Βέγκας.

«Δεν μπορείς να με παντρευτείς. Είμαι στρέιτ αγάπη μου και ο άντρας μου είναι εδώ απόψε» απάντησε η Adele.

«Μπορείς να προσπαθήσεις;» συνέχισε η θαυμάστριά της, με την τραγουδίστρια να της απαντά πως δεν θέλει να προσπαθήσει γιατί είναι με τον Rich Paul.

«Είναι απλά ξεκαρδιστικός. Είναι τόσο αστείος και πολύ έξυπνος»

Η Adele είναι τα τελευταία δύο χρόνια με τον Rich Paul, κάνοντας γνωστή τη σχέση τους τον Ιούλιο του 2021 σε έναν αγώνα του NBA.

Η διάσημη και βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια φοράει ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι τον τελευταίο χρόνο, πυροδοτώντας τις φήμες περί κρυφού γάμου.

Η Adele ωστόσο όταν ρωτήθηκε σχετικά απάντησε πως απλά της αρέσουν τα κοσμήματα.

Η τραγουδίστρια γνώρισε τον ατζέντη του LeBron James στο πάρτι γενεθλίων ενός κοινού τους φίλου.

Μιλώντας για τη σχέση τους έχει επαινέσει τον σύντροφό της, κάνοντας λόγο για την πιο εύκολη σχέση που είχε ποτέ μιλώντας στο περιοδικό Rolling Stone.

«Είναι απλά ξεκαρδιστικός. Είναι τόσο αστείος και πολύ έξυπνος. Είναι απίστευτο να τον βλέπεις να κάνει αυτό που κάνει» δήλωνε στο CBS για τον Rich Paul το 2021.