Πού βρίσκεται το μεγαλύτερο κτήριο γραφείων του κόσμου – Πιο μεγάλο από το Πεντάγωνο

Ένα νέο συγκρότημα γραφείων που ξεπερνά σε μέγεθος το αμερικανικό Πεντάγωνο άνοιξε την Κυριακή στη Σουράτ στη δυτική ακτή της Ινδίας, ενισχύοντας τις φιλοδοξίες της πόλης των 4,4 εκατ. κατοίκων να γίνει η παγκόσμια πρωτεύουσα των διαμαντιών.

Το Surat Diamond Bourse – χρηματιστήριο των διαμαντιών- στην πολιτεία Γκουτζαράτ, το οποίο καλύπτει μια δομημένη έκταση 620.000 τετραγωνικών μέτρων, αποτελεί από τον περασμένο Ιούλιο, όταν και ολοκληρώθηκε, το μεγαλύτερο συγκρότημα γραφείων στον κόσμο με κόστος 32 δισεκατομμύρια ρουπίες (514,1 εκατομμύρια δολάρια). Το κτίριο-ορόσημο των ΗΠΑ, που εγκαινιάστηκε το 1943, έχει έκταση 6,5 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια.

My heartfelt congratulations to the people of Gujarat on the occasion of the inauguration of the Surat Diamond Bourse by PM @narendramodi Ji.

It is the crowning glory of Surat’s diamond trade which is the driving force of Gujarat’s thriving economy. The new bourse will open a… pic.twitter.com/SFQb8zEZ2N

